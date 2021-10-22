https://ria.ru/20211022/evrosoyuz-1755830623.html
На Западе вынесли приговор Евросоюзу
"Наступает хаос". На Западе засомневались в пользе Евросоюза - РИА Новости, 22.10.2021
На Западе вынесли приговор Евросоюзу
Читатели британской газеты Daily Express высказались о назревающих в Евросоюзе политических и организационных проблемах и засомневались в пользе союза для... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:37
2021-10-22T16:37
2021-10-22T16:37
в мире
природный газ
европа
евросоюз
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755613848_0:0:3330:1873_1920x0_80_0_0_bfd5b8120efba85cba6bec1096e47da5.jpg
МОСКВА, 22 окт. — РИА НОВОСТИ. Читатели британской газеты Daily Express высказались о назревающих в Евросоюзе политических и организационных проблемах и засомневались в пользе союза для стран-участниц.В частности, многих возмутила непоследовательность топливной политики Брюсселя, вину за последствия которой многие европейские эксперты и политики тем не менее возлагают на Россию."ЕС задерживает поставки газа, чтобы успокоить американцев, и при этом банкротит половину Европы", — утверждает комментатор RufflesTheGuineaPig."Дело не в России. Все это - дело рук ЕС, потому что им нужно получить само собой разумеющееся одобрение высшего суда Европы, прежде чем трубопровод можно будет запустить", — отметил комментатор Mikey012.Многие пользователи обратили внимание на то, что единые для всех решения перестали устраивать участников Евросоюза, а разделение Европы на Север и Юг способствует росту недовольства."Это разделение на север и юг - самая большая проблема ЕС. Они настаивают на том, что относятся к участникам одинаково, но это не так. Всем нужно разное, и все хотят разного. Посмотрите на Польшу и Венгрию. Одно не подходит всем, это же отдельные страны", - настаивает пользователь под ником jep. Его точку зрения разделил комментатор grumpy old."Конечно, будет раскол между Севером и Югом. Южные страны, как правило, меньше полагаются на электроэнергию для отопления, чем Север. Одно правило подходит не всем", — написал он."Подводя итог, иерархия ЕС признала невозможность согласовать общую политику по борьбе с энергетическим кризисом", - сказал пользователь Father Chewy Louie.Другой комментатор с никнеймом seafort заявил, что с выходом Великобритании из состава ЕС в организации стало меньше порядка, а также высказался об основной проблеме союза:"Единства ЕС не существует. Для них это просто лозунг, когда они чувствуют угрозу со стороны внешних сил. Бравада и единство ЕС - это фасад".Европа столкнулась с сильным ростом цен на газ, который подстегнул и рост стоимости электроэнергии. Из-за скачка цен многим семьям в регионе стало сложно сводить концы с концами, кроме того, существуют компании, которые рискуют закрыться из-за этого.
https://ria.ru/20211021/razvodevropa-1755541724.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211020/gaz-1755401486.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755613848_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_803f9d9fd8409b96e8443f244e746c36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, природный газ, европа, евросоюз, северный поток — 2, россия
"Наступает хаос". На Западе засомневались в пользе Евросоюза
Читатели Daily Express констатировали тяжелый политический кризис ЕС
МОСКВА, 22 окт. — РИА НОВОСТИ.
Читатели британской газеты Daily Express
высказались о назревающих в Евросоюзе
политических и организационных проблемах и засомневались в пользе союза для стран-участниц.
В частности, многих возмутила непоследовательность топливной политики Брюсселя, вину за последствия которой многие европейские эксперты и политики тем не менее возлагают на Россию
.
"ЕС задерживает поставки газа, чтобы успокоить американцев, и при этом банкротит половину Европы", — утверждает комментатор RufflesTheGuineaPig.
"Дело не в России. Все это - дело рук ЕС, потому что им нужно получить само собой разумеющееся одобрение высшего суда Европы
, прежде чем трубопровод можно будет запустить", — отметил комментатор Mikey012.
Многие пользователи обратили внимание на то, что единые для всех решения перестали устраивать участников Евросоюза, а разделение Европы на Север и Юг способствует росту недовольства.
"Это разделение на север и юг - самая большая проблема ЕС. Они настаивают на том, что относятся к участникам одинаково, но это не так. Всем нужно разное, и все хотят разного. Посмотрите на Польшу
и Венгрию
. Одно не подходит всем, это же отдельные страны", - настаивает пользователь под ником jep. Его точку зрения разделил комментатор grumpy old.
"Конечно, будет раскол между Севером и Югом. Южные страны, как правило, меньше полагаются на электроэнергию для отопления, чем Север. Одно правило подходит не всем", — написал он.
"Подводя итог, иерархия ЕС признала невозможность согласовать общую политику по борьбе с энергетическим кризисом", - сказал пользователь Father Chewy Louie.
Другой комментатор с никнеймом seafort заявил, что с выходом Великобритании из состава ЕС в организации стало меньше порядка, а также высказался об основной проблеме союза:
"Единства
ЕС не существует. Для них это просто лозунг, когда они чувствуют угрозу со стороны внешних сил. Бравада и единство ЕС - это фасад".
Европа столкнулась с сильным ростом цен на газ, который подстегнул и рост стоимости электроэнергии. Из-за скачка цен многим семьям в регионе стало сложно сводить концы с концами, кроме того, существуют компании, которые рискуют закрыться из-за этого.