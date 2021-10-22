https://ria.ru/20211022/evropa-1755819840.html
У офицера бундесвера обнаружили секретные документы о ситуации в КНДР
У офицера бундесвера обнаружили секретные документы о ситуации в КНДР - РИА Новости, 22.10.2021
У офицера бундесвера обнаружили секретные документы о ситуации в КНДР
Правоохранительные органы ФРГ при обыске у офицера бундесвера Михаэля К. обнаружили радиоактивные материалы и секретные документы о ситуации в Северной Корее,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:58
2021-10-22T15:58
2021-10-22T15:58
в мире
кндр (северная корея)
франкфурт-на-майне
германия
der spiegel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149734/92/1497349253_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_0c71f1de28ab4d4be2d86113b2ec5788.jpg
БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы ФРГ при обыске у офицера бундесвера Михаэля К. обнаружили радиоактивные материалы и секретные документы о ситуации в Северной Корее, сообщает издание Spiegel.Как отмечает издание со ссылкой на прокуратуру, у мужчины нашли большое количество оружия, он также хранил запасы радиоактивного вещества стронций-90, однако количество не уточняется. По информации Spiegel, были также найдены два секретных досье Федеральной разведывательной службы ФРГ о ситуации в КНДР. Неизвестно, как они попали в руки Михаэля К. В ходе обыска также обнаружено "большое количество коммунистической литературы".Как отмечает издание, ранее против Михаэля К. началось судебное разбирательство по обвинению в нарушении закона о внешней торговле и закона о контроле за военным оружием. Теперь к нему прибавились обвинения в "несанкционированном обращении с радиоактивными веществами".В середине октября в доме мужчины в немецком Альденхофене, земля Северный Рейн-Вестфалия было найдено помещение с оружием. В нем находились автоматы Калашникова, противотанковое и зенитное оружие, обезвреженные гранаты и боеприпасы.Расследование в отношении Михаэля К. началось после того, как мужчина попытался отправить в США подозрительную посылку. Сотрудники аэропорта Франкфурта-на-Майне во время досмотра обнаружили у него глушитель для автомата Второй мировой войны.Как отмечается, Михаэль К. специализируется на обезвреживании самодельных взрывных устройств, сейчас он находится под стражей. -0-
https://ria.ru/20211022/koreya-1755764846.html
кндр (северная корея)
франкфурт-на-майне
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149734/92/1497349253_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_5c6bcf485d2b04feb8ab91dd82d531d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), франкфурт-на-майне, германия, der spiegel
У офицера бундесвера обнаружили секретные документы о ситуации в КНДР
Полиция ФРГ обнаружила при обыске у офицера бундесвера радиоактивное вещество