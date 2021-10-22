https://ria.ru/20211022/evropa-1755819840.html

У офицера бундесвера обнаружили секретные документы о ситуации в КНДР

У офицера бундесвера обнаружили секретные документы о ситуации в КНДР - РИА Новости, 22.10.2021

У офицера бундесвера обнаружили секретные документы о ситуации в КНДР

Правоохранительные органы ФРГ при обыске у офицера бундесвера Михаэля К. обнаружили радиоактивные материалы и секретные документы о ситуации в Северной Корее,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:58

2021-10-22T15:58

2021-10-22T15:58

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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы ФРГ при обыске у офицера бундесвера Михаэля К. обнаружили радиоактивные материалы и секретные документы о ситуации в Северной Корее, сообщает издание Spiegel.Как отмечает издание со ссылкой на прокуратуру, у мужчины нашли большое количество оружия, он также хранил запасы радиоактивного вещества стронций-90, однако количество не уточняется. По информации Spiegel, были также найдены два секретных досье Федеральной разведывательной службы ФРГ о ситуации в КНДР. Неизвестно, как они попали в руки Михаэля К. В ходе обыска также обнаружено "большое количество коммунистической литературы".Как отмечает издание, ранее против Михаэля К. началось судебное разбирательство по обвинению в нарушении закона о внешней торговле и закона о контроле за военным оружием. Теперь к нему прибавились обвинения в "несанкционированном обращении с радиоактивными веществами".В середине октября в доме мужчины в немецком Альденхофене, земля Северный Рейн-Вестфалия было найдено помещение с оружием. В нем находились автоматы Калашникова, противотанковое и зенитное оружие, обезвреженные гранаты и боеприпасы.Расследование в отношении Михаэля К. началось после того, как мужчина попытался отправить в США подозрительную посылку. Сотрудники аэропорта Франкфурта-на-Майне во время досмотра обнаружили у него глушитель для автомата Второй мировой войны.Как отмечается, Михаэль К. специализируется на обезвреживании самодельных взрывных устройств, сейчас он находится под стражей. -0-

https://ria.ru/20211022/koreya-1755764846.html

кндр (северная корея)

франкфурт-на-майне

германия

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в мире, кндр (северная корея), франкфурт-на-майне, германия, der spiegel