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У офицера бундесвера обнаружили секретные документы о ситуации в КНДР
У офицера бундесвера обнаружили секретные документы о ситуации в КНДР - РИА Новости, 22.10.2021
У офицера бундесвера обнаружили секретные документы о ситуации в КНДР
Правоохранительные органы ФРГ при обыске у офицера бундесвера Михаэля К. обнаружили радиоактивные материалы и секретные документы о ситуации в Северной Корее,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:58
2021-10-22T15:58
в мире
кндр (северная корея)
франкфурт-на-майне
германия
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы ФРГ при обыске у офицера бундесвера Михаэля К. обнаружили радиоактивные материалы и секретные документы о ситуации в Северной Корее, сообщает издание Spiegel.Как отмечает издание со ссылкой на прокуратуру, у мужчины нашли большое количество оружия, он также хранил запасы радиоактивного вещества стронций-90, однако количество не уточняется. По информации Spiegel, были также найдены два секретных досье Федеральной разведывательной службы ФРГ о ситуации в КНДР. Неизвестно, как они попали в руки Михаэля К. В ходе обыска также обнаружено "большое количество коммунистической литературы".Как отмечает издание, ранее против Михаэля К. началось судебное разбирательство по обвинению в нарушении закона о внешней торговле и закона о контроле за военным оружием. Теперь к нему прибавились обвинения в "несанкционированном обращении с радиоактивными веществами".В середине октября в доме мужчины в немецком Альденхофене, земля Северный Рейн-Вестфалия было найдено помещение с оружием. В нем находились автоматы Калашникова, противотанковое и зенитное оружие, обезвреженные гранаты и боеприпасы.Расследование в отношении Михаэля К. началось после того, как мужчина попытался отправить в США подозрительную посылку. Сотрудники аэропорта Франкфурта-на-Майне во время досмотра обнаружили у него глушитель для автомата Второй мировой войны.Как отмечается, Михаэль К. специализируется на обезвреживании самодельных взрывных устройств, сейчас он находится под стражей. -0-
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германия
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Новости
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в мире, кндр (северная корея), франкфурт-на-майне, германия, der spiegel
15:58 22.10.2021
 
У офицера бундесвера обнаружили секретные документы о ситуации в КНДР

Полиция ФРГ обнаружила при обыске у офицера бундесвера радиоактивное вещество

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы ФРГ при обыске у офицера бундесвера Михаэля К. обнаружили радиоактивные материалы и секретные документы о ситуации в Северной Корее, сообщает издание Spiegel.
Как отмечает издание со ссылкой на прокуратуру, у мужчины нашли большое количество оружия, он также хранил запасы радиоактивного вещества стронций-90, однако количество не уточняется. По информации Spiegel, были также найдены два секретных досье Федеральной разведывательной службы ФРГ о ситуации в КНДР. Неизвестно, как они попали в руки Михаэля К. В ходе обыска также обнаружено "большое количество коммунистической литературы".
Как отмечает издание, ранее против Михаэля К. началось судебное разбирательство по обвинению в нарушении закона о внешней торговле и закона о контроле за военным оружием. Теперь к нему прибавились обвинения в "несанкционированном обращении с радиоактивными веществами".
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В середине октября в доме мужчины в немецком Альденхофене, земля Северный Рейн-Вестфалия было найдено помещение с оружием. В нем находились автоматы Калашникова, противотанковое и зенитное оружие, обезвреженные гранаты и боеприпасы.
Расследование в отношении Михаэля К. началось после того, как мужчина попытался отправить в США подозрительную посылку. Сотрудники аэропорта Франкфурта-на-Майне во время досмотра обнаружили у него глушитель для автомата Второй мировой войны.
Как отмечается, Михаэль К. специализируется на обезвреживании самодельных взрывных устройств, сейчас он находится под стражей. -0-
 
В миреКНДР (Северная Корея)Франкфурт-на-МайнеГерманияDer Spiegel
 
 
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