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Лидеры Евросоюза обсудили ситуацию на рынке энергоносителей
Лидеры Евросоюза обсудили ситуацию на рынке энергоносителей - РИА Новости, 22.10.2021
Лидеры Евросоюза обсудили ситуацию на рынке энергоносителей
Еврокомиссия к середине ноября представит углубленный анализ функционирования энергетического рынка Евросоюза, министры энергетики стран ЕС также обсудят эту... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:03
2021-10-22T17:34
экономика
в мире
природный газ
германия
ангела меркель
евросоюз
еврокомиссия
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Еврокомиссия к середине ноября представит углубленный анализ функционирования энергетического рынка Евросоюза, министры энергетики стран ЕС также обсудят эту тему, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.По ее словам, у Евросоюза есть набор мер, которые могут быть применены для реагирования на дальнейший рост цен, "когда это будет необходимо". "Будут углубленные дискуссии между министрами энергетики, Еврокомиссия к середине ноября представит углубленный анализ работы этого рынка", - отметила она.
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экономика, в мире, природный газ, германия, ангела меркель, евросоюз, еврокомиссия
17:03 22.10.2021 (обновлено: 17:34 22.10.2021)
 
Лидеры Евросоюза обсудили ситуацию на рынке энергоносителей

Меркель: Еврокомиссия к середине ноября представит доклад по энергорынку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Еврокомиссия к середине ноября представит углубленный анализ функционирования энергетического рынка Евросоюза, министры энергетики стран ЕС также обсудят эту тему, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Вчера мы, во-первых, говорили о росте цен на энергоносители. Причины этого роста многочисленны, помимо прочего, это связано с глобальной ситуацией, ростом экономики после пандемии, ростом спроса в Азии. Еврокомиссия сделала доклад, который мы считаем хорошей основой для дальнейшей работы", - заявила Меркель по итогам саммита лидеров ЕС.
По ее словам, у Евросоюза есть набор мер, которые могут быть применены для реагирования на дальнейший рост цен, "когда это будет необходимо". "Будут углубленные дискуссии между министрами энергетики, Еврокомиссия к середине ноября представит углубленный анализ работы этого рынка", - отметила она.
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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