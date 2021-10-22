https://ria.ru/20211022/energonositeli-1755837451.html

Лидеры Евросоюза обсудили ситуацию на рынке энергоносителей

Лидеры Евросоюза обсудили ситуацию на рынке энергоносителей - РИА Новости, 22.10.2021

Лидеры Евросоюза обсудили ситуацию на рынке энергоносителей

Еврокомиссия к середине ноября представит углубленный анализ функционирования энергетического рынка Евросоюза, министры энергетики стран ЕС также обсудят эту... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:03

2021-10-22T17:03

2021-10-22T17:34

экономика

в мире

природный газ

германия

ангела меркель

евросоюз

еврокомиссия

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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Еврокомиссия к середине ноября представит углубленный анализ функционирования энергетического рынка Евросоюза, министры энергетики стран ЕС также обсудят эту тему, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.По ее словам, у Евросоюза есть набор мер, которые могут быть применены для реагирования на дальнейший рост цен, "когда это будет необходимо". "Будут углубленные дискуссии между министрами энергетики, Еврокомиссия к середине ноября представит углубленный анализ работы этого рынка", - отметила она.

https://ria.ru/20211022/evrosoyuz-1755830623.html

германия

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экономика, в мире, природный газ, германия, ангела меркель, евросоюз, еврокомиссия