https://ria.ru/20211022/energetika-1755805980.html

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П.Завального

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П.Завального - РИА Новости, 22.10.2021

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П.Завального

27 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященная планам работы Комитета и актуальным вопросам энергетической повестки.

2021-10-22T14:57

2021-10-22T14:57

2021-10-22T14:57

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Задать вопросКакие ключевые решения в области газоснабжения и газификации регионов России планируется принять? Как реализуется сегодня масштабная президентская программа социальной газификации? Каких результатов уже удалось достичь?В рамках мероприятия речь пойдет о развитии атомного энергетического комплекса, а также об углеродом регулировании. Какие нормативные акты планируется принять в этой связи? Как в Комитете оценивают перспективы введения углеродного урегулирования и возникающие риски?Кроме того, планируется обсудить перспективы межпарламентского сотрудничества с Германией. Как оно будет развиваться? Что российские парламентарии ждут от нового состава немецкого бундестага? Поспособствует ли скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" урегулированию ситуации на европейском энергетическом рынке?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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