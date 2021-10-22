Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П.Завального
27 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященная планам работы Комитета и актуальным вопросам энергетической повестки.
Задать вопрос
Какие ключевые решения в области газоснабжения и газификации регионов России планируется принять? Как реализуется сегодня масштабная президентская программа социальной газификации? Каких результатов уже удалось достичь?
В рамках мероприятия речь пойдет о развитии атомного энергетического комплекса, а также об углеродом регулировании. Какие нормативные акты планируется принять в этой связи? Как в Комитете оценивают перспективы введения углеродного урегулирования и возникающие риски?
Кроме того, планируется обсудить перспективы межпарламентского сотрудничества с Германией. Как оно будет развиваться? Что российские парламентарии ждут от нового состава немецкого бундестага? Поспособствует ли скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" урегулированию ситуации на европейском энергетическом рынке?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Какие ключевые решения в области газоснабжения и газификации регионов России планируется принять? Как реализуется сегодня масштабная президентская программа социальной газификации? Каких результатов уже удалось достичь?
В рамках мероприятия речь пойдет о развитии атомного энергетического комплекса, а также об углеродом регулировании. Какие нормативные акты планируется принять в этой связи? Как в Комитете оценивают перспективы введения углеродного урегулирования и возникающие риски?
Кроме того, планируется обсудить перспективы межпарламентского сотрудничества с Германией. Как оно будет развиваться? Что российские парламентарии ждут от нового состава немецкого бундестага? Поспособствует ли скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2" урегулированию ситуации на европейском энергетическом рынке?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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