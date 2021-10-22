https://ria.ru/20211022/elton-1755859415.html
Элтон Джон выпустил альбом "The Lockdown Sessions"
Элтон Джон выпустил альбом "The Lockdown Sessions" - РИА Новости, 22.10.2021
Элтон Джон выпустил альбом "The Lockdown Sessions"
Элтон Джон выпустил альбом "The Lockdown Sessions", сообщает Billboard. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T22:44
2021-10-22T22:44
2021-10-22T22:44
культура
элтон джон
стиви уандер (джадкинс)
новости культуры
музыка
майли сайрус
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Элтон Джон выпустил альбом "The Lockdown Sessions", сообщает Billboard. Как следует из названия, он записывался во время локдауна. На обложке Элтон Джон изображен в маске. В альбом вошли 16 песен. В основном это дуэты и каверы. В записи пластинки приняло участие 20 артистов. Среди них Стиви Уандер, Стиви Никс, Дуа Липа, Gorillaz и многие другие. Свою версию "Nothing else matters", хита группы Metallica, Элтон Джон записал с Майли Сайрус. Музыкант также поделился историями создания каждой композиции. Они опубликованы на его сайте. Например, он рассказал, что песню "The pink phantom" музыканты записывали, находясь в трех разных городах. "Я был в Лондоне, Деймон Албарн (Gorillaz) — в Девоне, а 6LACK — в Атланте", — вспоминает певец.
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элтон джон, стиви уандер (джадкинс), новости культуры, музыка, майли сайрус
Элтон Джон выпустил альбом "The Lockdown Sessions"
Элтон Джон выпустил записанный во время локдауна альбом "The Lockdown Sessions"