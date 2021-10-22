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В Киеве допустили ограничение потребления электричества зимой
В Киеве допустили ограничение потребления электричества зимой - РИА Новости, 22.10.2021
В Киеве допустили ограничение потребления электричества зимой
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое обеспечивает более половины нужд столицы в электроэнергии и тепле, заявило об угрозе применения графиков... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:10
2021-10-22T15:10
в мире
природный газ
украина
киев
электричество
жкх
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КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое обеспечивает более половины нужд столицы в электроэнергии и тепле, заявило об угрозе применения графиков ограничения потребления электричества зимой из-за низких запасов угля на теплоэлектростанциях и высокой цены на газ.В компании отметили, что из-за роста стоимости природного газа производство электроэнергии для теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) стало убыточным, так как рыночная цена электроэнергии не покрывает стоимости топлива для производства электроэнергии на газовых ТЭЦ."Киевтеплоэнерго" отмечает, что выгоднее производить тепло и электричество на угольных блоках, однако низкие запасы угля создают угрозу для прохождения зимы. В этих условиях ТЭЦ, которые работают на газе, были вынуждены остановить работу из-за убыточности."В условиях низких запасов угля на украинских электростанциях становятся возможными угрозы применения в зимний период графиков ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении компании в Facebook.В управлении "Киевтеплоэнерго" находятся две газовые теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают около 70% потребностей столицы в тепле и 60% потребностей в электроэнергии.Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее завил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, намерена увеличить собственную добычу и импорт. По его словам, в октябре на Украине планируется добыть 1,7 миллиона тонн угля и импортировать 600 тысяч тонн для безопасного прохождения отопительного периода.
https://ria.ru/20210825/ukraina-1747061805.html
https://ria.ru/20211020/ukraina-1755314441.html
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в мире, природный газ, украина, киев, электричество, жкх
15:10 22.10.2021
 
В Киеве допустили ограничение потребления электричества зимой

В "Киевтеплоэнерго" предупредили о риске ограничения потребления электричества зимой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое обеспечивает более половины нужд столицы в электроэнергии и тепле, заявило об угрозе применения графиков ограничения потребления электричества зимой из-за низких запасов угля на теплоэлектростанциях и высокой цены на газ.
В компании отметили, что из-за роста стоимости природного газа производство электроэнергии для теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) стало убыточным, так как рыночная цена электроэнергии не покрывает стоимости топлива для производства электроэнергии на газовых ТЭЦ.
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"Киевтеплоэнерго" отмечает, что выгоднее производить тепло и электричество на угольных блоках, однако низкие запасы угля создают угрозу для прохождения зимы. В этих условиях ТЭЦ, которые работают на газе, были вынуждены остановить работу из-за убыточности.
"В условиях низких запасов угля на украинских электростанциях становятся возможными угрозы применения в зимний период графиков ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении компании в Facebook.
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В управлении "Киевтеплоэнерго" находятся две газовые теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают около 70% потребностей столицы в тепле и 60% потребностей в электроэнергии.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее завил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, намерена увеличить собственную добычу и импорт. По его словам, в октябре на Украине планируется добыть 1,7 миллиона тонн угля и импортировать 600 тысяч тонн для безопасного прохождения отопительного периода.
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