https://ria.ru/20211022/ekonomika-1755820310.html
Набиуллина предсказала замедление экономического роста в мире
Набиуллина предсказала замедление экономического роста в мире - РИА Новости, 22.10.2021
Набиуллина предсказала замедление экономического роста в мире
Мир на долгосрочном горизонте может столкнуться с замедлением экономического роста, России надо проводить структурные изменения, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:58
2021-10-22T15:58
2021-10-22T15:58
экономика
в мире
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мир на долгосрочном горизонте может столкнуться с замедлением экономического роста, России надо проводить структурные изменения, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Если говорить о темпах роста на долгосрочном горизонте, экономики действительно могут столкнуться с периодами более низких темпов роста и во многом из-за структурных факторов, из-за замедления роста численности населения, скорости технологического развития, энергоперехода", - сказала она в пятницу на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Конечно, этот фактор тоже надо учитывать, для нас это означает, что больше внимания уделять структурным изменениям для того, чтобы обеспечить высокие темпы долгосрочного роста", - добавила Набиуллина.
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экономика, в мире, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
Набиуллина предсказала замедление экономического роста в мире
Набиуллина: мир на долгосрочном горизонте может столкнуться с замедлением роста экономики