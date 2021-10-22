https://ria.ru/20211022/egipet-1755739039.html
"Аэрофлот" изменил время регистрации на рейсы с курортов Египта
"Аэрофлот" изменил время регистрации на рейсы с курортов Египта - РИА Новости, 22.10.2021
"Аэрофлот" изменил время регистрации на рейсы с курортов Египта
Российская авиакомпания "Аэрофлот" изменила время начала и окончания регистрации на рейсы с курортов Египта из-за предполетных формальностей в местных... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:06
2021-10-22T11:06
2021-10-22T11:06
туризм
египет
аэрофлот
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
авиакомпании
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341700_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_274bfc35d33492cbd6a8d1f24c5cb3a8.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" изменила время начала и окончания регистрации на рейсы с курортов Египта из-за предполетных формальностей в местных аэропортах, сообщает перевозчик."В связи с увеличенным временем прохождения предполётных формальностей в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха с 25 октября 2021 года изменяется время начала и окончания регистрации пассажиров на рейсы "Аэрофлота", — говорится в релизе.Авиакомпания уточняет, что стойки теперь открываются за четыре часа до вылета рейса, регистрация заканчивается за один час до вылета.
https://ria.ru/20211020/egipet-1755417927.html
египет
шарм-эш-шейх
хургада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341700_39:0:1176:853_1920x0_80_0_0_0da8daf6df3239dfdf148273295e2405.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, аэрофлот, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, авиакомпании, туристы, туризм, аэропорты, отдых на море, куда можно лететь
"Аэрофлот" изменил время регистрации на рейсы с курортов Египта
"Аэрофлот" изменил время начала и окончания регистрации на рейсы с курортов Египта