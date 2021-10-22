Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211022/egipet-1755739039.html
"Аэрофлот" изменил время регистрации на рейсы с курортов Египта
"Аэрофлот" изменил время регистрации на рейсы с курортов Египта - РИА Новости, 22.10.2021
"Аэрофлот" изменил время регистрации на рейсы с курортов Египта
Российская авиакомпания "Аэрофлот" изменила время начала и окончания регистрации на рейсы с курортов Египта из-за предполетных формальностей в местных... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:06
2021-10-22T11:06
туризм
египет
аэрофлот
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
авиакомпании
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341700_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_274bfc35d33492cbd6a8d1f24c5cb3a8.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" изменила время начала и окончания регистрации на рейсы с курортов Египта из-за предполетных формальностей в местных аэропортах, сообщает перевозчик."В связи с увеличенным временем прохождения предполётных формальностей в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха с 25 октября 2021 года изменяется время начала и окончания регистрации пассажиров на рейсы "Аэрофлота", — говорится в релизе.Авиакомпания уточняет, что стойки теперь открываются за четыре часа до вылета рейса, регистрация заканчивается за один час до вылета.
https://ria.ru/20211020/egipet-1755417927.html
египет
шарм-эш-шейх
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341700_39:0:1176:853_1920x0_80_0_0_0da8daf6df3239dfdf148273295e2405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
египет, аэрофлот, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, авиакомпании, туристы, туризм, аэропорты, отдых на море, куда можно лететь
11:06 22.10.2021
 
"Аэрофлот" изменил время регистрации на рейсы с курортов Египта

"Аэрофлот" изменил время начала и окончания регистрации на рейсы с курортов Египта

© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в фотобанкТуристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" изменила время начала и окончания регистрации на рейсы с курортов Египта из-за предполетных формальностей в местных аэропортах, сообщает перевозчик.
"В связи с увеличенным временем прохождения предполётных формальностей в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха с 25 октября 2021 года изменяется время начала и окончания регистрации пассажиров на рейсы "Аэрофлота", — говорится в релизе.
Авиакомпания уточняет, что стойки теперь открываются за четыре часа до вылета рейса, регистрация заканчивается за один час до вылета.
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 16:30Туризм
Авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта
 
ТуризмЕгипетАэрофлотШарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмавиакомпаниитуристыТуризмАэропортыотдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий