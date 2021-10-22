https://ria.ru/20211022/egipet-1755739039.html

"Аэрофлот" изменил время регистрации на рейсы с курортов Египта

"Аэрофлот" изменил время регистрации на рейсы с курортов Египта - РИА Новости, 22.10.2021

"Аэрофлот" изменил время регистрации на рейсы с курортов Египта

Российская авиакомпания "Аэрофлот" изменила время начала и окончания регистрации на рейсы с курортов Египта из-за предполетных формальностей в местных... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:06

2021-10-22T11:06

2021-10-22T11:06

туризм

египет

аэрофлот

шарм-эш-шейх

хургада

новости - туризм

авиакомпании

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341700_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_274bfc35d33492cbd6a8d1f24c5cb3a8.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" изменила время начала и окончания регистрации на рейсы с курортов Египта из-за предполетных формальностей в местных аэропортах, сообщает перевозчик."В связи с увеличенным временем прохождения предполётных формальностей в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха с 25 октября 2021 года изменяется время начала и окончания регистрации пассажиров на рейсы "Аэрофлота", — говорится в релизе.Авиакомпания уточняет, что стойки теперь открываются за четыре часа до вылета рейса, регистрация заканчивается за один час до вылета.

https://ria.ru/20211020/egipet-1755417927.html

египет

шарм-эш-шейх

хургада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, аэрофлот, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, авиакомпании, туристы, туризм, аэропорты, отдых на море, куда можно лететь