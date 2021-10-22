https://ria.ru/20211022/dukhi-1755714783.html

Как проверить оригинальность покупаемых духов

Специалист объяснила, как проверить оригинальность покупаемых духов - РИА Новости, 22.10.2021

Как проверить оригинальность покупаемых духов

В соответствии с российским законодательством, товар, в том числе духи, должен иметь сертификат соответствия, который подтверждает оригинальность. Такими... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T01:16

2021-10-22T01:16

2021-10-22T01:16

общество

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В соответствии с российским законодательством, товар, в том числе духи, должен иметь сертификат соответствия, который подтверждает оригинальность. Такими правилами не будут пренебрегать крупные магазины, рассказывает агентству "Прайм" бьюти-эксперт Shopping Live Елена Спиркина.Также эксперт рекомендует проверять выбранный продукт по ряду критериев. В первую очередь, цена товара не должна быть слишком низкой. Также товар должен быть правильно упакован: у оригинального продукта коробка из картона всегда запаяна в пленку. В коробке же флакон должен быть надежно зафиксирован. Не лишним будет и проверить название бренда и марки, наличие штрих-кода, батч-кода (номер партии на флаконе и упаковке).Данные простые правила помогут визуально определить, оригинал перед вами или подделка, подытожила эксперт.

https://ria.ru/20200625/1573437468.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество