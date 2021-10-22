https://ria.ru/20211022/desantirovanie-1755716621.html

Российские и египетские военные совершили совместное десантирование

Российские и египетские военные совершили совместное десантирование - РИА Новости, 22.10.2021

Российские и египетские военные совершили совместное десантирование

Российские и египетские десантники в рамках совместных учений "Защитники дружбы-2021" в Египте совершили первое совместное десантирование, сообщает департамент... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T01:35

2021-10-22T01:35

2021-10-22T01:35

безопасность

египет

военные учения - безопасность

вооруженные силы - безопасность

воздушно-космические силы россии

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские и египетские десантники в рамках совместных учений "Защитники дружбы-2021" в Египте совершили первое совместное десантирование, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.С 17 по 29 октября в Египте проходят российско-египетские тактические учения "Защитники дружбы-2021" с десантированием личного состава и воздушно-десантной техники двух стран.Отмечается, что десантирование было совершено с высоты свыше 3500 метров, десантникам удалось уничтожить условный узел связи незаконных вооруженных формирований. Добавляется, что российские и египетские военные уничтожили с воздуха условные посты охраны объекта и произвели его минирование и уничтожение."В завершении отработки совместных действий прошла тренировка по ведению ближнего боя сводным подразделением в городских условиях, в ходе которого российские и египетские десантники блокировали и очистили от НВФ условный населенный пункт", - добавляет департамент.Отмечается, что в учениях задействовано сводное подразделение численностью более 500 военных, а также самолеты Ил-76 ВКС России и С-130 "Геркулес", "Каса С-295" и тяжелые военно-транспортные вертолеты "Чинук" ВВС Египта.

https://ria.ru/20211021/desantniki-1755508043.html

египет

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безопасность, египет, военные учения - безопасность, вооруженные силы - безопасность, воздушно-космические силы россии, россия