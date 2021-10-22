Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/deputat-1755763780.html
В здании Рады депутату разбили голову
В Раде дверной засов разбил голову депутату - РИА Новости, 22.10.2021
В здании Рады депутату разбили голову
Депутату от парламентской фракции "Голос" Александре Устиновой в Верховной раде на голову упал дверной засов, медики оказали помощь, сообщила ее коллега по... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:57
2021-10-22T16:04
в мире
верховная рада украины
ольга стефанишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360416_0:118:2667:1618_1920x0_80_0_0_26b23318f02a3eea81dfcebcb69118f3.jpg
КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Депутату от парламентской фракции "Голос" Александре Устиновой в Верховной раде на голову упал дверной засов, медики оказали помощь, сообщила ее коллега по фракции Ольга Стефанишина.Устинова на своей странице в Facebook разместила фото на котором видна рана и подписала: "Когда утро в Верховной Раде началось неожиданно".Стефанишина в свою очередь также опубликовала несколько фото, на которых видно, что Устиновой предоставляется медпомощь. Она сообщила, что причиной травмы стало падение на депутата дверного засова. Как это произошло не уточняется.Депутат от парламентской фракции "Голос" Александра Устинова сообщила, что в Верховной раде проведут внутреннее расследование из-за того, что ей на голову упал дверной засов."Я написала заявление о том, что произошло, и сейчас будет проведено внутреннее расследование, которое покажет на самом деле, кто должен был за этим всем смотреть… Извините, но кто-то, кто получает зарплату, должен точно смотреть за тем, чтобы были закручены винтики", - цитирует Устинову агентство УНИАН.Она отметила, что в парламенте бывают дети, и поэтому такие случаи не должны повторяться. Устинова сообщила, что "огромный кусок железа, который оторвался от двери", упал ей на голову, когда она выходила во внутренний дворик Верховной рады. "Шок, потому что если бы он упал немножко под другим углом, то вероятно меня бы убило", - сказала она.Депутат добавила, что в субботу планирует пройти обследование, чтобы убедится, что нет никаких внутренних травм и повреждений.
https://ria.ru/20211022/ukraina-1755749265.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360416_177:0:2489:1734_1920x0_80_0_0_7e6763aa6538b679b83d69b25f8f12cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, верховная рада украины, ольга стефанишина
11:57 22.10.2021 (обновлено: 16:04 22.10.2021)
 
В Раде дверной засов разбил голову депутату

В Раде дверной засов разбил голову депутату Устиновой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Депутату от парламентской фракции "Голос" Александре Устиновой в Верховной раде на голову упал дверной засов, медики оказали помощь, сообщила ее коллега по фракции Ольга Стефанишина.
Устинова на своей странице в Facebook разместила фото на котором видна рана и подписала: "Когда утро в Верховной Раде началось неожиданно".
Стефанишина в свою очередь также опубликовала несколько фото, на которых видно, что Устиновой предоставляется медпомощь. Она сообщила, что причиной травмы стало падение на депутата дверного засова. Как это произошло не уточняется.
Депутат от парламентской фракции "Голос" Александра Устинова сообщила, что в Верховной раде проведут внутреннее расследование из-за того, что ей на голову упал дверной засов.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 11:02
СМИ: экс-депутат Рады пользовалась поддельным сертификатом о вакцинации
"Я написала заявление о том, что произошло, и сейчас будет проведено внутреннее расследование, которое покажет на самом деле, кто должен был за этим всем смотреть… Извините, но кто-то, кто получает зарплату, должен точно смотреть за тем, чтобы были закручены винтики", - цитирует Устинову агентство УНИАН.
Она отметила, что в парламенте бывают дети, и поэтому такие случаи не должны повторяться. Устинова сообщила, что "огромный кусок железа, который оторвался от двери", упал ей на голову, когда она выходила во внутренний дворик Верховной рады. "Шок, потому что если бы он упал немножко под другим углом, то вероятно меня бы убило", - сказала она.
Депутат добавила, что в субботу планирует пройти обследование, чтобы убедится, что нет никаких внутренних травм и повреждений.
 
В миреВерховная Рада УкраиныОльга Стефанишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий