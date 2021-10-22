https://ria.ru/20211022/deputat-1755763780.html
В здании Рады депутату разбили голову
В Раде дверной засов разбил голову депутату - РИА Новости, 22.10.2021
В здании Рады депутату разбили голову
Депутату от парламентской фракции "Голос" Александре Устиновой в Верховной раде на голову упал дверной засов, медики оказали помощь, сообщила ее коллега по... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:57
2021-10-22T11:57
2021-10-22T16:04
в мире
верховная рада украины
ольга стефанишина
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КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Депутату от парламентской фракции "Голос" Александре Устиновой в Верховной раде на голову упал дверной засов, медики оказали помощь, сообщила ее коллега по фракции Ольга Стефанишина.Устинова на своей странице в Facebook разместила фото на котором видна рана и подписала: "Когда утро в Верховной Раде началось неожиданно".Стефанишина в свою очередь также опубликовала несколько фото, на которых видно, что Устиновой предоставляется медпомощь. Она сообщила, что причиной травмы стало падение на депутата дверного засова. Как это произошло не уточняется.Депутат от парламентской фракции "Голос" Александра Устинова сообщила, что в Верховной раде проведут внутреннее расследование из-за того, что ей на голову упал дверной засов."Я написала заявление о том, что произошло, и сейчас будет проведено внутреннее расследование, которое покажет на самом деле, кто должен был за этим всем смотреть… Извините, но кто-то, кто получает зарплату, должен точно смотреть за тем, чтобы были закручены винтики", - цитирует Устинову агентство УНИАН.Она отметила, что в парламенте бывают дети, и поэтому такие случаи не должны повторяться. Устинова сообщила, что "огромный кусок железа, который оторвался от двери", упал ей на голову, когда она выходила во внутренний дворик Верховной рады. "Шок, потому что если бы он упал немножко под другим углом, то вероятно меня бы убило", - сказала она.Депутат добавила, что в субботу планирует пройти обследование, чтобы убедится, что нет никаких внутренних травм и повреждений.
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в мире, верховная рада украины, ольга стефанишина
11:57 22.10.2021 (обновлено: 16:04 22.10.2021)
В Раде дверной засов разбил голову депутату
В Раде дверной засов разбил голову депутату Устиновой
КИЕВ, 21 окт – РИА Новости.
Депутату от парламентской фракции "Голос
" Александре Устиновой в Верховной раде
на голову упал дверной засов, медики оказали помощь, сообщила ее коллега по фракции Ольга Стефанишина
.
Устинова на своей странице в Facebook
разместила фото на котором видна рана и подписала: "Когда утро в Верховной Раде началось неожиданно".
Стефанишина в свою очередь также опубликовала несколько фото, на которых видно, что Устиновой предоставляется медпомощь. Она сообщила, что причиной травмы стало падение на депутата дверного засова. Как это произошло не уточняется.
Депутат от парламентской фракции "Голос" Александра Устинова сообщила, что в Верховной раде проведут внутреннее расследование из-за того, что ей на голову упал дверной засов.
"Я написала заявление о том, что произошло, и сейчас будет проведено внутреннее расследование, которое покажет на самом деле, кто должен был за этим всем смотреть… Извините, но кто-то, кто получает зарплату, должен точно смотреть за тем, чтобы были закручены винтики", - цитирует Устинову агентство УНИАН.
Она отметила, что в парламенте бывают дети, и поэтому такие случаи не должны повторяться. Устинова сообщила, что "огромный кусок железа, который оторвался от двери", упал ей на голову, когда она выходила во внутренний дворик Верховной рады. "Шок, потому что если бы он упал немножко под другим углом, то вероятно меня бы убило", - сказала она.
Депутат добавила, что в субботу планирует пройти обследование, чтобы убедится, что нет никаких внутренних травм и повреждений.