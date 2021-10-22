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https://ria.ru/20211022/demokratiya-1755652837.html
США зовут на парад демократий, но почти никто не хочет участвовать
США зовут на парад демократий, но почти никто не хочет участвовать - РИА Новости, 22.10.2021
США зовут на парад демократий, но почти никто не хочет участвовать
Есть утечка информации, она же эксклюзив: американский журнал Foreign Policy узнал, что Белый дом на этой неделе начал рассылать приглашения на декабрьский... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T08:00
2021-10-22T08:08
авторы
политика
сша
демократическая партия сша
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Есть утечка информации, она же эксклюзив: американский журнал Foreign Policy узнал, что Белый дом на этой неделе начал рассылать приглашения на декабрьский "саммит за демократию", причем пригласят лидеров стран, которые с правоверной демократией состоят в сложных отношениях: Польша, Мексика, Филиппины… В общем, как бы скандал. А ведь предупреждали, что так и будет.Вообще-то скандал (или как минимум мрачные дискуссии) тянется чуть не с того момента, как тогда еще кандидат в президенты США Джозеф Байден пообещал в первый же год своего правления такой саммит провести, показав этим восстановление глобального американского лидерства в борьбе за все хорошее. И особенно оживился этот разговор, когда вступивший в должность Байден сказал, что — да, обещание он выполнит. На данный момент на сайте Белого дома стоит короткий официальный текст от 11 августа, подтверждающий, что все серьезно.Заметим, что все мнения, с которыми вы сейчас познакомитесь, звучали со стороны профессиональных демократов, то есть или на страницах соответствующих СМИ, или от людей, работающих в соответствующих фондах и организациях. Все вместе они отличная иллюстрация к давно преобладающей в этих кругах мысли: вот мы победили, но все плохо-плохо-плохо — и зря Байден не замел эту свою инициативу под ковер.Или из другого источника: выбирая участников, Байден рассердит и друзей, и противников. Но прежде всего этот список гостей оттолкнет от США страны, которые состоят с Америкой в тех или иных партнерских отношениях. Допустим, Турция, Венгрия и Польша — члены НАТО, но занесены в черные списки у истинных и бескомпромиссных демократов. Или государства Персидского залива. Или Индия и Бразилия, где управляют лидеры, сильно похожие на врага демократии Дональда Трампа. Как с ними всеми быть? Единственное, в чем согласны все сомневающиеся: что Россию и Китай приглашать не будут, потому что весь смысл саммита — защищать демократию от них.Добавим к этому, что по части приглашенных у нас две крайности. Первая — позвать только самых чистых и светлых, в основном англосаксов.Однако тогда окажется, что демократий в мире всего 20-30 и они тонут в бурных водах авторитаризма. Прочие будут играть роль волшебницы, не приглашенной на крестины, все запомнят и при первом же случае махнут волшебной палочкой не туда. Хотя мелькала и мысль придать им статус наблюдателя, то есть страны, которая очень хочет стать демократией, и надо ее поощрить, подтолкнуть в нужном направлении. Но понятно, что это рассердит таких "лидеров второго сорта" еще больше. В общем, предстоят хорошо организованные похороны самой идеи демократии.Другая крайность — звать всех, кроме тех же России и Китая. Будет что-то вроде Генассамблеи ООН, где каждый объяснит, что именно их демократия настоящая: бессмысленное дело, для Байдена по крайней мере.Еще одна очевидная мысль донеслась с британских берегов: саммит — плохая идея, потому что он затащит внешнюю политику США еще дальше в мир, где выстраиваются два враждебных лагеря. Спасти американскую демократию можно, только если уменьшить нелюбовь к Америке внешнего мира.И третья мысль, так или иначе мелькающая у, напомним, "своих" по политической ориентации: доктор, излечись сам, или — "Америка сама больше всех нуждается в демократическом возрождении". Кстати, это сказал сам Байден, что с его стороны хороший ход: выступайте на саммите и объясняйте нам, как стать еще лучше. Но тут есть одна проблема. Демпартия в США и ее идейные собратья в прочих западных странах давно уже говорят, что главный враг демократии — внутренний. А это Дональд Трамп и с ним половина американских избирателей, и примерно та же ситуация — во множестве европейских стран.То есть как минимум найдется много желающих того, чтобы саммит стал дубиной для наказания внутреннего врага, консерваторов всех мастей, а наказывать должны идеологи той самой демократии, которая ныне выродилась в тоталитарную левацкую диктатуру. Эта гражданская война должна распространиться на весь мир, а напакостить при этом России или Китаю — не самая важная задача.И вот здесь мы видим некоторые особенности планируемого мероприятия (кстати, намечено оно на начало декабря, и речь идет всего лишь о перекличке по видео). Нам подсказывают: обратите внимание на филологию. Будет не саммит демократов, а саммит за демократию. И очень заметными участниками на нем должны оказаться не лидеры государств, а представители всех этих мириад фондов и институтов, известно кем финансируемые, а еще — главы "большой цифры", корпораций типа Facebook или Google.Это будет просто здорово. Сразу станет ясно, кто тут собака, кто хвост и кто чем виляет. То есть избранным или назначенным лидерам стран будут читать лекции люди, для которых правильное понимание демократии — изначальная, если не наследственная привилегия, примерно как право сидеть в присутствии короля. Они вам объяснят, что демократия — это (пример из свежего улова новостей) когда свобода слова есть только для того, кто согласен с заранее заданной идеей. Идеей, которую продвигают те самые корпорации, беспощадно цензурируя несогласных. В общем, саммит будет заметным событием — а отменить его, видимо, сегодня еще худший вариант, чем все-таки провести.
https://ria.ru/20211017/uspresident-1754752254.html
https://ria.ru/20211013/ssha-1754418329.html
https://ria.ru/20211002/lavrov-1752801662.html
https://ria.ru/20211013/amerika-1754273244.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211021/tramp-1755605918.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
авторы, политика, сша, демократическая партия сша
08:00 22.10.2021 (обновлено: 08:08 22.10.2021)
 

США зовут на парад демократий, но почти никто не хочет участвовать

© AP Photo / Charlie RiedelМальчик с флагом США
Мальчик с флагом США - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Есть утечка информации, она же эксклюзив: американский журнал Foreign Policy узнал, что Белый дом на этой неделе начал рассылать приглашения на декабрьский "саммит за демократию", причем пригласят лидеров стран, которые с правоверной демократией состоят в сложных отношениях: Польша, Мексика, Филиппины… В общем, как бы скандал. А ведь предупреждали, что так и будет.
Вообще-то скандал (или как минимум мрачные дискуссии) тянется чуть не с того момента, как тогда еще кандидат в президенты США Джозеф Байден пообещал в первый же год своего правления такой саммит провести, показав этим восстановление глобального американского лидерства в борьбе за все хорошее. И особенно оживился этот разговор, когда вступивший в должность Байден сказал, что — да, обещание он выполнит. На данный момент на сайте Белого дома стоит короткий официальный текст от 11 августа, подтверждающий, что все серьезно.
Здание Капитолия в США - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 08:00
За Байденом стоят другие. Кто на самом деле управляет Америкой
Заметим, что все мнения, с которыми вы сейчас познакомитесь, звучали со стороны профессиональных демократов, то есть или на страницах соответствующих СМИ, или от людей, работающих в соответствующих фондах и организациях. Все вместе они отличная иллюстрация к давно преобладающей в этих кругах мысли: вот мы победили, но все плохо-плохо-плохо — и зря Байден не замел эту свою инициативу под ковер.

Дискуссия довольно четко выстраивается вокруг нескольких тезисов, первый из которых: хуже всего то, что неясно — кого приглашать, а кого нет. Кстати, названные сейчас Польша, Мексика и Филиппины отлично подтверждают те опасения. "Да я даже не знаю, кто всерьез захочет участвовать, — размышляет работающий в Вашингтоне посол одной из стран Азии (анонимно, что естественно). — Конечно, британцы там будут. Придут и канадцы. Но это что тогда получится — только одни западники?"

Или из другого источника: выбирая участников, Байден рассердит и друзей, и противников. Но прежде всего этот список гостей оттолкнет от США страны, которые состоят с Америкой в тех или иных партнерских отношениях. Допустим, Турция, Венгрия и Польша — члены НАТО, но занесены в черные списки у истинных и бескомпромиссных демократов. Или государства Персидского залива. Или Индия и Бразилия, где управляют лидеры, сильно похожие на врага демократии Дональда Трампа. Как с ними всеми быть? Единственное, в чем согласны все сомневающиеся: что Россию и Китай приглашать не будут, потому что весь смысл саммита — защищать демократию от них.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 17:01
Путин напомнил о силовом разгоне демонстраций в США
Добавим к этому, что по части приглашенных у нас две крайности. Первая — позвать только самых чистых и светлых, в основном англосаксов.
Однако тогда окажется, что демократий в мире всего 20-30 и они тонут в бурных водах авторитаризма. Прочие будут играть роль волшебницы, не приглашенной на крестины, все запомнят и при первом же случае махнут волшебной палочкой не туда. Хотя мелькала и мысль придать им статус наблюдателя, то есть страны, которая очень хочет стать демократией, и надо ее поощрить, подтолкнуть в нужном направлении. Но понятно, что это рассердит таких "лидеров второго сорта" еще больше. В общем, предстоят хорошо организованные похороны самой идеи демократии.
Другая крайность — звать всех, кроме тех же России и Китая. Будет что-то вроде Генассамблеи ООН, где каждый объяснит, что именно их демократия настоящая: бессмысленное дело, для Байдена по крайней мере.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 15:39
Лавров прокомментировал подготовку к Саммиту за демократию в США
Еще одна очевидная мысль донеслась с британских берегов: саммит — плохая идея, потому что он затащит внешнюю политику США еще дальше в мир, где выстраиваются два враждебных лагеря. Спасти американскую демократию можно, только если уменьшить нелюбовь к Америке внешнего мира.
И третья мысль, так или иначе мелькающая у, напомним, "своих" по политической ориентации: доктор, излечись сам, или — "Америка сама больше всех нуждается в демократическом возрождении". Кстати, это сказал сам Байден, что с его стороны хороший ход: выступайте на саммите и объясняйте нам, как стать еще лучше. Но тут есть одна проблема. Демпартия в США и ее идейные собратья в прочих западных странах давно уже говорят, что главный враг демократии — внутренний. А это Дональд Трамп и с ним половина американских избирателей, и примерно та же ситуация — во множестве европейских стран.
То есть как минимум найдется много желающих того, чтобы саммит стал дубиной для наказания внутреннего врага, консерваторов всех мастей, а наказывать должны идеологи той самой демократии, которая ныне выродилась в тоталитарную левацкую диктатуру. Эта гражданская война должна распространиться на весь мир, а напакостить при этом России или Китаю — не самая важная задача.
Заседание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 08:00
У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие
И вот здесь мы видим некоторые особенности планируемого мероприятия (кстати, намечено оно на начало декабря, и речь идет всего лишь о перекличке по видео). Нам подсказывают: обратите внимание на филологию. Будет не саммит демократов, а саммит за демократию. И очень заметными участниками на нем должны оказаться не лидеры государств, а представители всех этих мириад фондов и институтов, известно кем финансируемые, а еще — главы "большой цифры", корпораций типа Facebook или Google.
Это будет просто здорово. Сразу станет ясно, кто тут собака, кто хвост и кто чем виляет. То есть избранным или назначенным лидерам стран будут читать лекции люди, для которых правильное понимание демократии — изначальная, если не наследственная привилегия, примерно как право сидеть в присутствии короля. Они вам объяснят, что демократия — это (пример из свежего улова новостей) когда свобода слова есть только для того, кто согласен с заранее заданной идеей. Идеей, которую продвигают те самые корпорации, беспощадно цензурируя несогласных. В общем, саммит будет заметным событием — а отменить его, видимо, сегодня еще худший вариант, чем все-таки провести.
Иконка приложения социальной сети Truth Social на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 15:44Авторы
"Соцсеть правды"? Забаненный Трамп запускает свою платформу
 
АвторыПолитикаСШАДемократическая партия США
 
 
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