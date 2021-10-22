Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/covid-19-1755867350.html
Губернатор Самарской области назвал число жителей, привитых от коронавируса
Губернатор Самарской области назвал число жителей, привитых от коронавируса - РИА Новости, 22.10.2021
Губернатор Самарской области назвал число жителей, привитых от коронавируса
Около 40% жителей Самарской области привиты от коронавируса, сообщил в пятницу РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T19:18
2021-10-22T19:18
распространение коронавируса
общество
самарская область
дмитрий азаров
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752178872_453:724:2807:2048_1920x0_80_0_0_f50e3d5095d268971e1496875fadaff7.jpg
ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Около 40% жителей Самарской области привиты от коронавируса, сообщил в пятницу РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров.Азаров в пятницу принял участие в заседании Российско-австрийского делового совета, в рамках которого представил инвестиционный потенциал своего региона для Австрии.По его словам, Самарская область по темпам вакцинации имеет показатели выше среднего по России."По состоянию на утро 22 октября, у нас привиты почти 1,3 миллиона человек, что составляет около 40% всех жителей Самарской области. Если же говорить о взрослом населении, которое должно быть привито (2,32 миллиона), то вакцинировано уже 60%", - сказал Азаров.По словам губернатора, нерабочие дни окажут заметное влияние на различные сектора экономики, но принимая решение об их введении с 25 октября, в регионе провели огромную работу с бизнес-сообществом, промышленными предприятиями, различными секторами экономики и обсудили подходы."При этом большое количество крупнейших предприятий и связанные с ними различные технологические цепочки будут работать, это решение принято. В правильности этого решения меня укрепляет и то, что доля вакцинированных сотрудников этих предприятий очень высока, по большинству предприятий она значительно выше 70%", - подчеркнул Азаров.Как ранее сообщал Азаров, нерабочие дни в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом введут с 25 октября по 7 ноября. По информации правительства региона, на две недели прекратят деятельность все организации и ИП, кроме тех, что указаны в постановлении губернатора, такие как больницы, аптеки, МФЦ и другие. В период нерабочих дней посещать крупные ТЦ и рынки, а также заселяться в гостиницы можно будет только с сертификатом о вакцинации (QR-код) или справкой о перенесенном COVID-19. Кроме того, с 25 октября по 3 ноября рекомендовано отправить на каникулы школьников и студентов, а в детсадах организовать работу дежурных групп.В Самарской области из-за ситуации с коронавирусом посещение фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений возможно только при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или о перенесенном COVID-19. В регионе также действует обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер.
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/taksi-1755236003.html
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752178872_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_2a8ab99a8965f95b8c7be7c6e5b6c8dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, самарская область, дмитрий азаров, россия, коронавирус в россии
19:18 22.10.2021
 
Губернатор Самарской области назвал число жителей, привитых от коронавируса

Азаров: около 40% жителей Самарской области привиты от коронавируса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Около 40% жителей Самарской области привиты от коронавируса, сообщил в пятницу РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров.
Азаров в пятницу принял участие в заседании Российско-австрийского делового совета, в рамках которого представил инвестиционный потенциал своего региона для Австрии.
По его словам, Самарская область по темпам вакцинации имеет показатели выше среднего по России.
"По состоянию на утро 22 октября, у нас привиты почти 1,3 миллиона человек, что составляет около 40% всех жителей Самарской области. Если же говорить о взрослом населении, которое должно быть привито (2,32 миллиона), то вакцинировано уже 60%", - сказал Азаров.
По словам губернатора, нерабочие дни окажут заметное влияние на различные сектора экономики, но принимая решение об их введении с 25 октября, в регионе провели огромную работу с бизнес-сообществом, промышленными предприятиями, различными секторами экономики и обсудили подходы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 16:13В России
В Самаре запустят "ковид-такси" до больницы
"При этом большое количество крупнейших предприятий и связанные с ними различные технологические цепочки будут работать, это решение принято. В правильности этого решения меня укрепляет и то, что доля вакцинированных сотрудников этих предприятий очень высока, по большинству предприятий она значительно выше 70%", - подчеркнул Азаров.
Как ранее сообщал Азаров, нерабочие дни в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом введут с 25 октября по 7 ноября. По информации правительства региона, на две недели прекратят деятельность все организации и ИП, кроме тех, что указаны в постановлении губернатора, такие как больницы, аптеки, МФЦ и другие. В период нерабочих дней посещать крупные ТЦ и рынки, а также заселяться в гостиницы можно будет только с сертификатом о вакцинации (QR-код) или справкой о перенесенном COVID-19. Кроме того, с 25 октября по 3 ноября рекомендовано отправить на каникулы школьников и студентов, а в детсадах организовать работу дежурных групп.
В Самарской области из-за ситуации с коронавирусом посещение фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений возможно только при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или о перенесенном COVID-19. В регионе также действует обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер.
 
Распространение коронавирусаОбществоСамарская областьДмитрий АзаровРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий