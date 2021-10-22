https://ria.ru/20211022/covid-19-1755867350.html

Губернатор Самарской области назвал число жителей, привитых от коронавируса

Губернатор Самарской области назвал число жителей, привитых от коронавируса - РИА Новости, 22.10.2021

Губернатор Самарской области назвал число жителей, привитых от коронавируса

Около 40% жителей Самарской области привиты от коронавируса, сообщил в пятницу РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T19:18

2021-10-22T19:18

2021-10-22T19:18

распространение коронавируса

общество

самарская область

дмитрий азаров

россия

коронавирус в россии

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ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Около 40% жителей Самарской области привиты от коронавируса, сообщил в пятницу РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров.Азаров в пятницу принял участие в заседании Российско-австрийского делового совета, в рамках которого представил инвестиционный потенциал своего региона для Австрии.По его словам, Самарская область по темпам вакцинации имеет показатели выше среднего по России."По состоянию на утро 22 октября, у нас привиты почти 1,3 миллиона человек, что составляет около 40% всех жителей Самарской области. Если же говорить о взрослом населении, которое должно быть привито (2,32 миллиона), то вакцинировано уже 60%", - сказал Азаров.По словам губернатора, нерабочие дни окажут заметное влияние на различные сектора экономики, но принимая решение об их введении с 25 октября, в регионе провели огромную работу с бизнес-сообществом, промышленными предприятиями, различными секторами экономики и обсудили подходы."При этом большое количество крупнейших предприятий и связанные с ними различные технологические цепочки будут работать, это решение принято. В правильности этого решения меня укрепляет и то, что доля вакцинированных сотрудников этих предприятий очень высока, по большинству предприятий она значительно выше 70%", - подчеркнул Азаров.Как ранее сообщал Азаров, нерабочие дни в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом введут с 25 октября по 7 ноября. По информации правительства региона, на две недели прекратят деятельность все организации и ИП, кроме тех, что указаны в постановлении губернатора, такие как больницы, аптеки, МФЦ и другие. В период нерабочих дней посещать крупные ТЦ и рынки, а также заселяться в гостиницы можно будет только с сертификатом о вакцинации (QR-код) или справкой о перенесенном COVID-19. Кроме того, с 25 октября по 3 ноября рекомендовано отправить на каникулы школьников и студентов, а в детсадах организовать работу дежурных групп.В Самарской области из-за ситуации с коронавирусом посещение фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений возможно только при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или о перенесенном COVID-19. В регионе также действует обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/taksi-1755236003.html

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общество, самарская область, дмитрий азаров, россия, коронавирус в россии