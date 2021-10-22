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Молдавия ввела режим ЧП из-за энергетического кризиса
Молдавия ввела режим ЧП из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 22.10.2021
Молдавия ввела режим ЧП из-за энергетического кризиса
Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения до 20 ноября из-за энергетического кризиса, заявил вице-спикер Михай Попшой. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:31
2021-10-22T17:58
молдавия
в мире
экономика
природный газ
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения до 20 ноября из-за энергетического кризиса, заявил вице-спикер Михай Попшой."Газпром" 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление топлива в стране временно превышает поставки из России, это также может привести к проблемам с электроэнергией. В стране 13 октября ввели "режим тревоги". Правительство обратилось к парламенту с просьбой установить режим ЧП, чтобы можно было ускоренно выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в трубопроводе."Проект введения режима ЧП на 30 дней, инициативу поддержали 55 депутатов", — заявил на заседании Попшой.Согласно принятому решению, вводится специальный ускоренный режим закупки газа. Комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать любые экстренные меры для обеспечения республики голубым топливом без согласования с парламентом. При необходимости могут установить режим рационального потребления энергетических ресурсов.Кроме того, комиссия будет координировать информирование населения по ситуации, о мерах по ликвидации кризиса и механизмах поддержки потребителей. В стране могут создать инструменты оперативного сбора платежей за использованный газ.Решение о введении режима ЧП поддержали депутаты правящей партии "Действие и солидарность". Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" и партия "Шор" отказались принять участие в голосовании.Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала топливо по договору, который был подписан еще в 2008 году, стоимость формируется в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
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молдавия, в мире, экономика, природный газ, газпром, молдовагаз, россия
15:31 22.10.2021 (обновлено: 17:58 22.10.2021)
 
Молдавия ввела режим ЧП из-за энергетического кризиса

Парламент Молдавии ввел режим ЧП на 30 дней из-за дефицита газа

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Depositphotos / Leonid Andronov
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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения до 20 ноября из-за энергетического кризиса, заявил вице-спикер Михай Попшой.
"Газпром" 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление топлива в стране временно превышает поставки из России, это также может привести к проблемам с электроэнергией. В стране 13 октября ввели "режим тревоги". Правительство обратилось к парламенту с просьбой установить режим ЧП, чтобы можно было ускоренно выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в трубопроводе.
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"Проект введения режима ЧП на 30 дней, инициативу поддержали 55 депутатов", — заявил на заседании Попшой.
Согласно принятому решению, вводится специальный ускоренный режим закупки газа. Комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать любые экстренные меры для обеспечения республики голубым топливом без согласования с парламентом. При необходимости могут установить режим рационального потребления энергетических ресурсов.
Кроме того, комиссия будет координировать информирование населения по ситуации, о мерах по ликвидации кризиса и механизмах поддержки потребителей. В стране могут создать инструменты оперативного сбора платежей за использованный газ.
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Решение о введении режима ЧП поддержали депутаты правящей партии "Действие и солидарность". Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" и партия "Шор" отказались принять участие в голосовании.
Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала топливо по договору, который был подписан еще в 2008 году, стоимость формируется в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
 
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