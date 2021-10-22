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Челябинская область
https://ria.ru/20211022/chelyabinsk-1755734327.html
Текслер отметил приоритетность реализации нацпроекта "Экология"
Текслер отметил приоритетность реализации нацпроекта "Экология" - РИА Новости, 22.10.2021
Текслер отметил приоритетность реализации нацпроекта "Экология"
Всем муниципальным образованиям Челябинской области в 2022 году необходимо завершить работу по закупке контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:37
2021-10-22T09:37
челябинская область
общество
челябинская область
челябинск
алексей текслер
максим корольков
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости. Всем муниципальным образованиям Челябинской области в 2022 году необходимо завершить работу по закупке контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и обустройству мест для их установки в соответствии с санитарными правилами, сообщил губернатор региона Алексей Текслер."Еще раз обращаю внимание, коллеги, на приоритетность своевременной и полной реализации мероприятий нацпроекта "Экология". Наша область представлена в двух федеральных проектах в сфере безопасного обращения с отходами — это "Комплексная система обращения с ТКО" и "Чистая страна". По первому проекту в муниципальных образованиях идет создание контейнерных площадок и закупка контейнеров, по второму – рекультивация свалок и других объектов накопленного вреда окружающей среде…. В регионе есть муниципалитеты, в которых существует проблема с контейнерными площадками", - цитирует пресс-служба минэкологии слова главы региона с областного совещания с главами муниципалитетов.Текслер потребовал завершить работу по контейнерным площадкам в регионе в следующем году, уточняет пресс-служба.Также, по словам губернатора, вышеуказанные мероприятия проектов реализуются практически в каждом муниципалитете. "Главам необходимо взять под личную ответственность выполнение показателей федеральных проектов, свериться с индикативами, чтобы иметь понимание, в какой точке сейчас находитесь", – отметил он.По словам министра экологии региона Сергея Лихачева, вопросы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами необходимо решать комплексно, поэтому один из федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта "Экология", направлен на обеспечение комплексного обращения с ТКО. "Первым этапом в организации безопасного обращения с ТКО является обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов. Такая работа ведется в регионе с 2019 года. За счет средств областного бюджета органами местного самоуправления приобретаются и ремонтируются существующие контейнеры, а также создаются новые контейнерные площадки. При этом, если в 2019 году средства были направлены исключительно на закупку контейнеров, то с 2020 года началось обустройство мест установки таких контейнеров", – цитирует пресс-служба министерства слова Лихачева.Кроме этого, с 2020 года из общего объема средств более 80% направляются на создание и обустройство контейнерных площадок, которые должны соответствовать требованиям санитарных правил не только в части ее обустройства (твердое покрытие, ограждение, навес, предотвращающий попадание осадков в контейнеры), но и в части расположения относительно жилых домов, школ, детских садов, пояснил он.Также, по данным министра, с 2019 года по август 2021 года было создано 243 новых площадки, обустроено более 3,6 тысячи существующих площадок, приобретено более 10 тысяч контейнеров. "На сегодняшний день средний по области показатель по обеспеченности контейнерным сбором составляет 93,1%", – отметил он.По данным минэкологии, еще одним важным направлением в построении комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами является строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО в Магнитогорске. Мощность этого объекта позволит обеспечить безопасное обращение с коммунальными отходами на территории всего Магнитогорского кластера, состоящего из десяти муниципальных образований.Побывавший в Челябинске на текущей неделе руководитель проектного офиса Министерства природных ресурсов и экологии РФ федерального проекта "Чистый воздух" Максим Корольков отмечал, что по результатам 2020 года Челябинск и Магнитогорск занимают лучшие позиции по снижению выбросов по отношению к предыдущему году. "Это очень хороший показатель. В этом году, я думаю, Челябинск останется в лидерах, в том числе за счет завершения рекультивации городской свалки", - пояснял Корольков.
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общество, челябинская область, челябинск, алексей текслер, максим корольков, россия
09:37 22.10.2021
 
Текслер отметил приоритетность реализации нацпроекта "Экология"

Обустройство площадок для сбора мусора завершат в Челябинской области к концу 2022 года

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНабережная реки Миасс
Набережная реки Миасс - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости. Всем муниципальным образованиям Челябинской области в 2022 году необходимо завершить работу по закупке контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и обустройству мест для их установки в соответствии с санитарными правилами, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"Еще раз обращаю внимание, коллеги, на приоритетность своевременной и полной реализации мероприятий нацпроекта "Экология". Наша область представлена в двух федеральных проектах в сфере безопасного обращения с отходами — это "Комплексная система обращения с ТКО" и "Чистая страна". По первому проекту в муниципальных образованиях идет создание контейнерных площадок и закупка контейнеров, по второму – рекультивация свалок и других объектов накопленного вреда окружающей среде…. В регионе есть муниципалитеты, в которых существует проблема с контейнерными площадками", - цитирует пресс-служба минэкологии слова главы региона с областного совещания с главами муниципалитетов.
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Текслер потребовал завершить работу по контейнерным площадкам в регионе в следующем году, уточняет пресс-служба.
Также, по словам губернатора, вышеуказанные мероприятия проектов реализуются практически в каждом муниципалитете. "Главам необходимо взять под личную ответственность выполнение показателей федеральных проектов, свериться с индикативами, чтобы иметь понимание, в какой точке сейчас находитесь", – отметил он.
По словам министра экологии региона Сергея Лихачева, вопросы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами необходимо решать комплексно, поэтому один из федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта "Экология", направлен на обеспечение комплексного обращения с ТКО. "Первым этапом в организации безопасного обращения с ТКО является обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов. Такая работа ведется в регионе с 2019 года. За счет средств областного бюджета органами местного самоуправления приобретаются и ремонтируются существующие контейнеры, а также создаются новые контейнерные площадки. При этом, если в 2019 году средства были направлены исключительно на закупку контейнеров, то с 2020 года началось обустройство мест установки таких контейнеров", – цитирует пресс-служба министерства слова Лихачева.
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Кроме этого, с 2020 года из общего объема средств более 80% направляются на создание и обустройство контейнерных площадок, которые должны соответствовать требованиям санитарных правил не только в части ее обустройства (твердое покрытие, ограждение, навес, предотвращающий попадание осадков в контейнеры), но и в части расположения относительно жилых домов, школ, детских садов, пояснил он.
Также, по данным министра, с 2019 года по август 2021 года было создано 243 новых площадки, обустроено более 3,6 тысячи существующих площадок, приобретено более 10 тысяч контейнеров. "На сегодняшний день средний по области показатель по обеспеченности контейнерным сбором составляет 93,1%", – отметил он.
По данным минэкологии, еще одним важным направлением в построении комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами является строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО в Магнитогорске. Мощность этого объекта позволит обеспечить безопасное обращение с коммунальными отходами на территории всего Магнитогорского кластера, состоящего из десяти муниципальных образований.
Побывавший в Челябинске на текущей неделе руководитель проектного офиса Министерства природных ресурсов и экологии РФ федерального проекта "Чистый воздух" Максим Корольков отмечал, что по результатам 2020 года Челябинск и Магнитогорск занимают лучшие позиции по снижению выбросов по отношению к предыдущему году. "Это очень хороший показатель. В этом году, я думаю, Челябинск останется в лидерах, в том числе за счет завершения рекультивации городской свалки", - пояснял Корольков.
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