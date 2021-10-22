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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211022/burkovskiy-1755742567.html
Андрей Бурковский объявил об уходе из МХТ имени Чехова
Андрей Бурковский объявил об уходе из МХТ имени Чехова - РИА Новости, 22.10.2021
Андрей Бурковский объявил об уходе из МХТ имени Чехова
Актер Андрей Бурковский разместил в Instagram пост, в котором сообщил, что покидает Московский Художественный театр имени Чехова. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:54
2021-10-22T10:54
культура
новости культуры
театр
андрей бурковский
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Актер Андрей Бурковский разместил в Instagram пост, в котором сообщил, что покидает Московский Художественный театр имени Чехова."Ушел из любимого театра. Хочу сказать огромное спасибо великому Московскому Художественному, всем потрясающим людям театра и дорогому Олегу Павловичу Табакову за невероятные десять лет", — написал он.Актер не раскрыл точную причину ухода (пользователи предположили, что это может быть связано с работой художественного руководителя театра Сергея Женовача). Тем не менее, решение артиста удивило многих коллег, в том числе и МХТовцев. "Андрей, а как завтра? Мы тебя тоже любим", — написала Александра Ребенок (МХТ имени Чехова); "Опа", — отреагировала Анна Чиповская (Московский театр Олега Табакова); "Чтоооо!?" — удивилась Юлия Хлынина; "Вот это номер", — прокомментировала Елена Валюшкина (обе из театра имени Моссовета).Но были и те, кто поддержал решение Бурковского. "Йееееее! Красавчик", — написала Дарья Мороз; "Огонь", — отметил режиссер Кирилл Серебренников. Андрей Бурковский был одним из ведущих артистов труппы театра и задействован в шести постановках, в том числе "Мастере и Маргарите", "Мефисто" и "Беге". Судьба этих спектаклей пока неизвестна.
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новости культуры, театр, андрей бурковский
10:54 22.10.2021
 
Андрей Бурковский объявил об уходе из МХТ имени Чехова

Андрей Бурковский объявил об уходе из МХТ имени Чехова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Андрей Бурковский
Актер Андрей Бурковский - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Актер Андрей Бурковский разместил в Instagram пост, в котором сообщил, что покидает Московский Художественный театр имени Чехова.
"Ушел из любимого театра. Хочу сказать огромное спасибо великому Московскому Художественному, всем потрясающим людям театра и дорогому Олегу Павловичу Табакову за невероятные десять лет", — написал он.
Актер не раскрыл точную причину ухода (пользователи предположили, что это может быть связано с работой художественного руководителя театра Сергея Женовача).
Тем не менее, решение артиста удивило многих коллег, в том числе и МХТовцев.
"Андрей, а как завтра? Мы тебя тоже любим", — написала Александра Ребенок (МХТ имени Чехова); "Опа", — отреагировала Анна Чиповская (Московский театр Олега Табакова); "Чтоооо!?" — удивилась Юлия Хлынина; "Вот это номер", — прокомментировала Елена Валюшкина (обе из театра имени Моссовета).
Но были и те, кто поддержал решение Бурковского. "Йееееее! Красавчик", — написала Дарья Мороз; "Огонь", — отметил режиссер Кирилл Серебренников.
Андрей Бурковский был одним из ведущих артистов труппы театра и задействован в шести постановках, в том числе "Мастере и Маргарите", "Мефисто" и "Беге". Судьба этих спектаклей пока неизвестна.
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Меньшиков покинул пост директора театра Ермоловой до увольнений
 
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