https://ria.ru/20211022/burkovskiy-1755742567.html

Андрей Бурковский объявил об уходе из МХТ имени Чехова

Андрей Бурковский объявил об уходе из МХТ имени Чехова - РИА Новости, 22.10.2021

Андрей Бурковский объявил об уходе из МХТ имени Чехова

Актер Андрей Бурковский разместил в Instagram пост, в котором сообщил, что покидает Московский Художественный театр имени Чехова. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:54

2021-10-22T10:54

2021-10-22T10:54

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Актер Андрей Бурковский разместил в Instagram пост, в котором сообщил, что покидает Московский Художественный театр имени Чехова."Ушел из любимого театра. Хочу сказать огромное спасибо великому Московскому Художественному, всем потрясающим людям театра и дорогому Олегу Павловичу Табакову за невероятные десять лет", — написал он.Актер не раскрыл точную причину ухода (пользователи предположили, что это может быть связано с работой художественного руководителя театра Сергея Женовача). Тем не менее, решение артиста удивило многих коллег, в том числе и МХТовцев. "Андрей, а как завтра? Мы тебя тоже любим", — написала Александра Ребенок (МХТ имени Чехова); "Опа", — отреагировала Анна Чиповская (Московский театр Олега Табакова); "Чтоооо!?" — удивилась Юлия Хлынина; "Вот это номер", — прокомментировала Елена Валюшкина (обе из театра имени Моссовета).Но были и те, кто поддержал решение Бурковского. "Йееееее! Красавчик", — написала Дарья Мороз; "Огонь", — отметил режиссер Кирилл Серебренников. Андрей Бурковский был одним из ведущих артистов труппы театра и задействован в шести постановках, в том числе "Мастере и Маргарите", "Мефисто" и "Беге". Судьба этих спектаклей пока неизвестна.

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/menshikov-1746854329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, театр, андрей бурковский