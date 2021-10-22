https://ria.ru/20211022/bolgariya-1755596876.html

Туристов в Болгарии не пустят в клубы и кафе без "зеленого сертификата"

Туристов в Болгарии не пустят в клубы и кафе без "зеленого сертификата" - РИА Новости, 22.10.2021

Туристов в Болгарии не пустят в клубы и кафе без "зеленого сертификата"

Власти Болгарии объявили об ужесточении противоэпидемиологических мер в стране. С 24 октября для заселения в отели и посещения общественных мест понадобится... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T03:22

2021-10-22T03:22

2021-10-22T03:22

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Власти Болгарии объявили об ужесточении противоэпидемиологических мер в стране. С 24 октября для заселения в отели и посещения общественных мест понадобится "зеленый сертификат", сообщает АТОР.Новые меры распространяются не только на местных жителей старше 18 лет, но и на иностранных туристов, в том числе и россиян. Для свободного перемещения им нужно будет всегда иметь при себе справку (на болгарском или английском языке), подтверждающую наличие либо прививки от коронавируса, либо отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов или экспресс-исследования на антигены (действует 48 часов), либо справки о перенесенном заболевании.Согласно постановлению Минздрава Болгарии, "зеленый сертификат" потребуется для входа в отели, спа-комплексы, рестораны, ночные клубы, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные залы, бассейны, торговые центры, магазины площадью более 300 квадратных метров, а также для экскурсий.Посещать продуктовые, аптеки, банки, учреждения госуправления и пользоваться общественным транспортом можно без "антиковидных доказательств".Уточняется, что привитые "Спутником V" россияне смогут перемещаться без ограничений: препарат одобрен в стране. Не вакцинированным или имеющим прививку другого производителя придется проходить регулярное тестирование на COVID-19.Действующие правила въезда в Болгарию для наших соотечественников при этом не меняются. Им потребуется, как и раньше, предъявить сертификат о пройденном курсе иммунизации, справку о перенесенном COVID-19, отрицательный ПЦР или экспресс-тест на антигены. Детям до 12 лет эти документы не нужны.

https://ria.ru/20211020/kuba-1755475104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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