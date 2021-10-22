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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211022/blagoveschensk-1755768623.html
В Благовещенске введут QR-коды для посещения музеев и кинотеатров
В Благовещенске введут QR-коды для посещения музеев и кинотеатров - РИА Новости, 22.10.2021
В Благовещенске введут QR-коды для посещения музеев и кинотеатров
QR-коды, которые начали действовать с 18 октября в Благовещенске Амурской области для посетителей общепита, сделали обязательными еще для семи муниципальных... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:16
2021-10-22T12:16
амурская область
общество
свободный
шимановск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 окт – РИА Новости. QR-коды, которые начали действовать с 18 октября в Благовещенске Амурской области для посетителей общепита, сделали обязательными еще для семи муниципальных образований региона с высокой плотностью населения, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов."Практика по введению QR-кодов в Благовещенске прошла успешно. Перечень, где данная система будет работать на предприятиях общепита, предлагаю дополнить еще семью муниципальными образованиями с высокой плотностью населения и заболеваемостью. Это Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск, Райчихинск. При этом гражданам необходимо разрешить помимо QR-кода предъявлять бумажный сертификат о вакцинации, выданный в поликлинике. Военнослужащие также смогут предъявить справку по установленному образцу", - сказал Орлов на заседании оперативного штаба, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор Приамурья уточнил, что бумажные сертификаты о прививках, выданные в поликлиниках, смогут предъявлять те, кто по каким-то причинам не может получить QR-код, власти призывают помнить об ответственности за подделку документов.Орлов поручил также усилить контроль за общественным транспортом и обеспечить соблюдение в нем всех рекомендованных Роспотребнадзором мер профилактики. Как отмечается в сообщении, "на пассажиров и водителей автобусов без масок поступает множество жалоб".Также с 1 ноября QR-коды в Благовещенске потребуются для посещения музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений."Мы понимаем, что в связи с дополнительными выходными люди массово пойдут в торговые центры. Поэтому в целях борьбы с пандемией с 1 ноября система QR-кодов в Благовещенске будет распространена на крупные ТЦ. Их перечень будет определен в зависимости от площади", - сказал губернатор.До этого Орлов сообщил, что выходные в регионе, объявленные с 30 по 7 ноября, могут продлить в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе семи регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией.Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
https://ria.ru/20211022/tsenki-1755724003.html
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общество, свободный, шимановск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, василий орлов (губернатор), россия, коронавирус в россии
12:16 22.10.2021
 
В Благовещенске введут QR-коды для посещения музеев и кинотеатров

QR-коды для общепита после Благовещенска вводят еще в семи муниципалитетах Приамурья

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа набережной реки Амур в городе Благовещенск
На набережной реки Амур в городе Благовещенск - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 окт – РИА Новости. QR-коды, которые начали действовать с 18 октября в Благовещенске Амурской области для посетителей общепита, сделали обязательными еще для семи муниципальных образований региона с высокой плотностью населения, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Практика по введению QR-кодов в Благовещенске прошла успешно. Перечень, где данная система будет работать на предприятиях общепита, предлагаю дополнить еще семью муниципальными образованиями с высокой плотностью населения и заболеваемостью. Это Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск, Райчихинск. При этом гражданам необходимо разрешить помимо QR-кода предъявлять бумажный сертификат о вакцинации, выданный в поликлинике. Военнослужащие также смогут предъявить справку по установленному образцу", - сказал Орлов на заседании оперативного штаба, его цитирует правительство Амурской области.
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Губернатор Приамурья уточнил, что бумажные сертификаты о прививках, выданные в поликлиниках, смогут предъявлять те, кто по каким-то причинам не может получить QR-код, власти призывают помнить об ответственности за подделку документов.
Орлов поручил также усилить контроль за общественным транспортом и обеспечить соблюдение в нем всех рекомендованных Роспотребнадзором мер профилактики. Как отмечается в сообщении, "на пассажиров и водителей автобусов без масок поступает множество жалоб".
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Также с 1 ноября QR-коды в Благовещенске потребуются для посещения музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений.
"Мы понимаем, что в связи с дополнительными выходными люди массово пойдут в торговые центры. Поэтому в целях борьбы с пандемией с 1 ноября система QR-кодов в Благовещенске будет распространена на крупные ТЦ. Их перечень будет определен в зависимости от площади", - сказал губернатор.
До этого Орлов сообщил, что выходные в регионе, объявленные с 30 по 7 ноября, могут продлить в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе семи регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией.
Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
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