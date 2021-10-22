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Три пруда на проспекте Вернадского в Москве благоустроят до конца года
Три пруда на проспекте Вернадского в Москве благоустроят до конца года - РИА Новости, 25.10.2021
Три пруда на проспекте Вернадского в Москве благоустроят до конца года
Три пруда на проспекте Вернадского в Москве благоустроят до конца года, сообщает комплекс городского хозяйства столицы. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-22T07:00
2021-10-22T07:00
2021-10-25T16:04
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Три пруда на проспекте Вернадского в Москве благоустроят до конца года, сообщает комплекс городского хозяйства столицы."Специалисты комплекса городского хозяйства проводят комплекс работ по благоустройству каскада трех прудов в жилом микрорайоне на проспекте Вернадского на юго-западе столицы. Водоемы общей площадью 0,65 гектара очистят от илового осадка и грунта, полностью обновят береговую полосу протяженностью 645 метров и создадут зоны биоплато с водной растительностью", - говорится в сообщении.Отмечается, что пруды № 1,2,3 в квартале 32-33 Юго-Запада расположены в живописной зоне внутри жилого микрорайона.Пресс-служба комплекса уточняет, что на первых двух прудах каскада уже вычистили донный осадок и углубили дно, полностью заменили железобетонные конструкции береговой полосы, на дно уложили водоупорный слой из прочной и эластичной мембраны. Сейчас пруды наполняют водой до нормативных отметок. После - специалисты приступят к высадке водных растений.Такие же работы на пруду №3 начались в конце сентября, их завершат до конца 2021 года, а растения высадят в следующем году, говорится в материале.
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москва, благоустройство, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Три пруда на проспекте Вернадского в Москве
благоустроят до конца года, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят комплекс работ по благоустройству каскада трех прудов в жилом микрорайоне на проспекте Вернадского на юго-западе столицы. Водоемы общей площадью 0,65 гектара очистят от илового осадка и грунта, полностью обновят береговую полосу протяженностью 645 метров и создадут зоны биоплато с водной растительностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пруды № 1,2,3 в квартале 32-33 Юго-Запада расположены в живописной зоне внутри жилого микрорайона.
Пресс-служба комплекса уточняет, что на первых двух прудах каскада уже вычистили донный осадок и углубили дно, полностью заменили железобетонные конструкции береговой полосы, на дно уложили водоупорный слой из прочной и эластичной мембраны. Сейчас пруды наполняют водой до нормативных отметок. После - специалисты приступят к высадке водных растений.
Такие же работы на пруду №3 начались в конце сентября, их завершат до конца 2021 года, а растения высадят в следующем году, говорится в материале.