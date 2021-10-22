https://ria.ru/20211022/biznes-1755836694.html

Компаниям Московской области окажут поддержку на фоне локдауна

Компаниям Московской области окажут поддержку на фоне локдауна - РИА Новости, 22.10.2021

Компаниям Московской области окажут поддержку на фоне локдауна

Компании Московской области, которые будут вынуждены приостановить работу во время ковид-выходных с 28 октября по 7 ноября, получат поддержку от правительства... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:00

2021-10-22T17:00

2021-10-22T17:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755834524_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_d5d8d06f6f8561f5a22ee1dc85d42f19.jpg

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Компании Московской области, которые будут вынуждены приостановить работу во время ковид-выходных с 28 октября по 7 ноября, получат поддержку от правительства региона и федеральных властей, сообщил телеканал "360".Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, субсидии в размере МРОТ на каждого сотрудника получат порядка 110 тысяч компаний."Прежде всего мы знаем, слышали вместе с вами поручение нашего президента о том, чтобы была возобновлена мера поддержки в виде субсидии, которая уже была в предыдущие периоды реализована у нас. Это субсидия в размере одного МРОТ на одного сотрудника", – сообщила Зиновьева.Реализовать выплаты можно будет через ФНС.С 28 октября по 7 ноября в Московской области будет закрыта большая часть предприятий, среди них детские сады, школы, торговые центры, фитнес-залы, салоны красоты. Исключением станут аптеки и продуктовые магазины. Такое решение было принято ради снижения уровня заболеваемости COVID-19.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)