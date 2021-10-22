https://ria.ru/20211022/belorussiya-1755786425.html

В Белоруссии обнародуют список лиц, причастных к экстремизму

В Белоруссии обнародуют список лиц, причастных к экстремизму - РИА Новости, 22.10.2021

В Белоруссии обнародуют список лиц, причастных к экстремизму

МВД Белоруссии в ближайшее время обнародует список лиц, причастных к экстремистской деятельности, сообщил начальник отдела главного управления по борьбе с... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:39

2021-10-22T13:39

2021-10-22T13:39

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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. МВД Белоруссии в ближайшее время обнародует список лиц, причастных к экстремистской деятельности, сообщил начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией министерства Вячеслав Орловский.Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Перечень экстремистский формирований уже опубликован и регулярно обновляется.Он отметил, что в перечень попадут данные тех, кто уже осужден за экстремистские преступления, список будет регулярно обновляться."Сведения продолжат храниться в накопителе пять лет после погашения отбывшими наказание судимости. В течение этого времени им будет запрещено занимать определенные должности, - государственная, воинская служба, - заниматься педагогической, издательской и деятельностью, связанной с легальным оборотом оружия, взрывчатых веществ", – уточнил представитель министерства.Орловский также прокомментировал ход работы по признанию групп граждан экстремистскими формированиями. Он анонсировал следственные действия в отношении создателей, организаторов и активных участников экстремистских формирований. Кроме того, Орловский рассказал, что участники экстремистских формирований рискуют подвергнуться депортации, запрету на въезд или лишиться приобретенного гражданства. За ними также установят особый финансовый контроль представители профильного департамента Комитета госконтроля."Материалы более 300 деструктивных ресурсов суды уже включили в список запрещенных (их информация признана экстремистскими материалами – ред.). Возможно, не все объединившиеся посредством них группы граждан будут признаны экстремистскими формированиями, какие-то каналы самоликвидируются. Поэтому начали работу с наиболее крупных, радикально настроенных и представляющих наибольшую опасность для общества", - подчеркнул представитель МВД.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211018/lukashenko-1755005807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, кгб белоруссии, мвд белоруссии