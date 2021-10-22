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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/banki-1755817300.html
В ЦБ рассказали о режиме функционирования банков в нерабочие дни
В ЦБ рассказали о режиме функционирования банков в нерабочие дни - РИА Новости, 22.10.2021
В ЦБ рассказали о режиме функционирования банков в нерабочие дни
Финансовым организациям рекомендовано самостоятельно определить порядок функционирования с 30 октября по 7 ноября, а также обеспечить доступность для клиентов... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:49
2021-10-22T15:55
распространение коронавируса
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
нерабочие дни
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Финансовым организациям рекомендовано самостоятельно определить порядок функционирования с 30 октября по 7 ноября, а также обеспечить доступность для клиентов удаленных сервисов, говорится в сообщении Банка России.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить режим работы с 30 октября по 7 ноября 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов. В частности, рекомендуем обеспечить поддержание доступности дистанционных сервисов", - сказано в сообщении регулятора.Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует кредитным и некредитным финансовым организациям своевременно разместить данную информацию на официальных интернет-сайтах и в местах обслуживания клиентов, а также предоставлять ее клиентам иным доступным способом.В случае принятия решения о работе в указанные нерабочие дни финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства, обязательные для соблюдения в рабочие дни.Банк России рекомендует некредитным финансовым организациям в случае принятия решения о работе в нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года, в том числе в части совершения операций на организованных торгах, обеспечить возможность предоставления клиентам всех необходимых услуг, оказываемых в рабочие дни. "Обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - в то же время подчеркнул ЦБ.При этом Банк России также исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства и наличие или отсутствие возможности дистанционного обслуживания или возможности клиента посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций, в том числе с точки зрения последствий неисполнения договора.
https://ria.ru/20211022/stavka-1755784682.html
https://realty.ria.ru/20211022/banki-1755790886.html
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, нерабочие дни
15:49 22.10.2021 (обновлено: 15:55 22.10.2021)
 
В ЦБ рассказали о режиме функционирования банков в нерабочие дни

ЦБ разъяснил порядок функционирования банков в предстоящие нерабочие дни

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Финансовым организациям рекомендовано самостоятельно определить порядок функционирования с 30 октября по 7 ноября, а также обеспечить доступность для клиентов удаленных сервисов, говорится в сообщении Банка России.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
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"Кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить режим работы с 30 октября по 7 ноября 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов. В частности, рекомендуем обеспечить поддержание доступности дистанционных сервисов", - сказано в сообщении регулятора.
Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует кредитным и некредитным финансовым организациям своевременно разместить данную информацию на официальных интернет-сайтах и в местах обслуживания клиентов, а также предоставлять ее клиентам иным доступным способом.
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В случае принятия решения о работе в указанные нерабочие дни финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства, обязательные для соблюдения в рабочие дни.
Банк России рекомендует некредитным финансовым организациям в случае принятия решения о работе в нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года, в том числе в части совершения операций на организованных торгах, обеспечить возможность предоставления клиентам всех необходимых услуг, оказываемых в рабочие дни. "Обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - в то же время подчеркнул ЦБ.
При этом Банк России также исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства и наличие или отсутствие возможности дистанционного обслуживания или возможности клиента посетить офис финансовой организации для своевременного совершения операций, в том числе с точки зрения последствий неисполнения договора.
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Распространение коронавирусаЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНерабочие дни
 
 
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