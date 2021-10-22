https://ria.ru/20211022/avtomobil-1755813308.html

Медучреждения Белгородской области получили 43 легковых автомобиля

Медучреждения Белгородской области получили 43 легковых автомобиля - РИА Новости, 22.10.2021

Медучреждения Белгородской области получили 43 легковых автомобиля

Поликлиники и больницы Белгородской области получили 43 легковых автомобиля, благодаря которым врачи смогут быстрее оказать пациентам помощь на дому, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:27

2021-10-22T15:27

2021-10-22T16:26

белгородская область

общество

белгородская область

здоровье - общество

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Поликлиники и больницы Белгородской области получили 43 легковых автомобиля, благодаря которым врачи смогут быстрее оказать пациентам помощь на дому, сообщает правительство региона.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу вручил ключи от новых машин главным врачам 20 центральных районных больниц, в некоторые из них распределили по несколько автомобилей. Как отмечают областные власти, транспорт предназначен для доставки пациентов в лечебные учреждения, обслуживания пациентов на дому, перевозки медикаментов, проведения вакцинации."Все знают, что ситуация в области и по стране в целом напряженная. Возможность вызвать врача на дом и получить качественную первичную помощь - это то, что больше всего сейчас тревожит наших жителей. Очень важно, что с помощью федерального бюджета удается улучшить материально-техническое снабжение наших центральных районных больниц. Помимо тех машин, которые вручаем сегодня, до конца года в планах еще 11", - сказал Гладков.В этом году медицинские организации области уже получили 17 автомобилей. Машины закупаются благодаря региональной программе по модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году приобретается 71 автомобиль на сумму 72,5 миллиона рублей, а в 2022 - 90 машин за 92,5 миллиона рублей."Хочется, чтобы нам удавалось выполнять то, что мы обязаны - оказывать своевременную помощь людям. Очень важно, чтобы сами врачи были здоровыми. Поэтому желаю вам крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких", - обратился к медикам губернатор.

https://ria.ru/20211011/avtobus-1754045201.html

https://ria.ru/20210915/belgorod-1750160605.html

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общество, белгородская область, здоровье - общество, вячеслав гладков