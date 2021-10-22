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Белгородская область
https://ria.ru/20211022/avtomobil-1755813308.html
Медучреждения Белгородской области получили 43 легковых автомобиля
Медучреждения Белгородской области получили 43 легковых автомобиля - РИА Новости, 22.10.2021
Медучреждения Белгородской области получили 43 легковых автомобиля
Поликлиники и больницы Белгородской области получили 43 легковых автомобиля, благодаря которым врачи смогут быстрее оказать пациентам помощь на дому, сообщает... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:27
2021-10-22T16:26
белгородская область
общество
белгородская область
здоровье - общество
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Поликлиники и больницы Белгородской области получили 43 легковых автомобиля, благодаря которым врачи смогут быстрее оказать пациентам помощь на дому, сообщает правительство региона.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу вручил ключи от новых машин главным врачам 20 центральных районных больниц, в некоторые из них распределили по несколько автомобилей. Как отмечают областные власти, транспорт предназначен для доставки пациентов в лечебные учреждения, обслуживания пациентов на дому, перевозки медикаментов, проведения вакцинации."Все знают, что ситуация в области и по стране в целом напряженная. Возможность вызвать врача на дом и получить качественную первичную помощь - это то, что больше всего сейчас тревожит наших жителей. Очень важно, что с помощью федерального бюджета удается улучшить материально-техническое снабжение наших центральных районных больниц. Помимо тех машин, которые вручаем сегодня, до конца года в планах еще 11", - сказал Гладков.В этом году медицинские организации области уже получили 17 автомобилей. Машины закупаются благодаря региональной программе по модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году приобретается 71 автомобиль на сумму 72,5 миллиона рублей, а в 2022 - 90 машин за 92,5 миллиона рублей."Хочется, чтобы нам удавалось выполнять то, что мы обязаны - оказывать своевременную помощь людям. Очень важно, чтобы сами врачи были здоровыми. Поэтому желаю вам крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких", - обратился к медикам губернатор.
https://ria.ru/20211011/avtobus-1754045201.html
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общество, белгородская область, здоровье - общество, вячеслав гладков
15:27 22.10.2021 (обновлено: 16:26 22.10.2021)
 
Медучреждения Белгородской области получили 43 легковых автомобиля

Губернатор Гладков: медучреждения Белгородской области получили 43 легковых автомобиля

© Фото правительства Белгородской областиМедучреждения Белгородской области получили 43 легковых автомобиля
Медучреждения Белгородской области получили 43 легковых автомобиля
© Фото правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Поликлиники и больницы Белгородской области получили 43 легковых автомобиля, благодаря которым врачи смогут быстрее оказать пациентам помощь на дому, сообщает правительство региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу вручил ключи от новых машин главным врачам 20 центральных районных больниц, в некоторые из них распределили по несколько автомобилей. Как отмечают областные власти, транспорт предназначен для доставки пациентов в лечебные учреждения, обслуживания пациентов на дому, перевозки медикаментов, проведения вакцинации.
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"Все знают, что ситуация в области и по стране в целом напряженная. Возможность вызвать врача на дом и получить качественную первичную помощь - это то, что больше всего сейчас тревожит наших жителей. Очень важно, что с помощью федерального бюджета удается улучшить материально-техническое снабжение наших центральных районных больниц. Помимо тех машин, которые вручаем сегодня, до конца года в планах еще 11", - сказал Гладков.
В этом году медицинские организации области уже получили 17 автомобилей. Машины закупаются благодаря региональной программе по модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году приобретается 71 автомобиль на сумму 72,5 миллиона рублей, а в 2022 - 90 машин за 92,5 миллиона рублей.
"Хочется, чтобы нам удавалось выполнять то, что мы обязаны - оказывать своевременную помощь людям. Очень важно, чтобы сами врачи были здоровыми. Поэтому желаю вам крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких", - обратился к медикам губернатор.
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