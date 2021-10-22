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На место пожара на заводе под Рязанью направили две бригады санавиации
На место пожара на заводе под Рязанью направили две бригады санавиации - РИА Новости, 22.10.2021
На место пожара на заводе под Рязанью направили две бригады санавиации
Две бригады санавиации направлены на место пожара на заводе под Рязанью, по поручению губернатора на место выехал заместитель председателя правительства... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:20
2021-10-22T11:02
происшествия
рязанская область
шиловский район
россия
взрыв на территории рязанского завода
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РЯЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Две бригады санавиации направлены на место пожара на заводе под Рязанью, по поручению губернатора на место выехал заместитель председателя правительства региона, сообщили журналистам в правительстве региона.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, в результате пожара в цехе завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области погибли три человека и один пострадал. По данным МЧС РФ, в результате возгорания цеха "есть пострадавшие"."По поручению губернатора на место выехал зампред правительства Дмитрий Филиппов. Направлено 2 бригады санавиации", - сообщили в правительстве региона.Как указано на сайте завода, федеральное государственное унитарное предприятие "Завод синтетических волокон "Эластик" было открыто в 1962 году. В программе вооружений, разработанной до 2015 года, завод являлся исполнителем гособоронзаказа, оставаясь монополистом в России по снаряжению и сборке авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня, а также выпуска газогенераторов для подводной лодки. Решением арбитражного суда Рязанской области от октября 2015 года предприятие было признано банкротом, с февраля 2017 года его производственную деятельность приостановили.
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рязанская область
шиловский район
россия
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происшествия, рязанская область, шиловский район, россия, взрыв на территории рязанского завода
10:20 22.10.2021 (обновлено: 11:02 22.10.2021)
 
На место пожара на заводе под Рязанью направили две бригады санавиации

На место пожара на заводе в Рязанской области направили две бригады санитарной авиации

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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РЯЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Две бригады санавиации направлены на место пожара на заводе под Рязанью, по поручению губернатора на место выехал заместитель председателя правительства региона, сообщили журналистам в правительстве региона.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, в результате пожара в цехе завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области погибли три человека и один пострадал. По данным МЧС РФ, в результате возгорания цеха "есть пострадавшие".
"По поручению губернатора на место выехал зампред правительства Дмитрий Филиппов. Направлено 2 бригады санавиации", - сообщили в правительстве региона.
Как указано на сайте завода, федеральное государственное унитарное предприятие "Завод синтетических волокон "Эластик" было открыто в 1962 году. В программе вооружений, разработанной до 2015 года, завод являлся исполнителем гособоронзаказа, оставаясь монополистом в России по снаряжению и сборке авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня, а также выпуска газогенераторов для подводной лодки. Решением арбитражного суда Рязанской области от октября 2015 года предприятие было признано банкротом, с февраля 2017 года его производственную деятельность приостановили.
Сотрудник МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 09:50
В Пермском крае три человека погибли при пожаре в жилом доме
 
ПроисшествияРязанская областьШиловский районРоссияВзрыв на территории рязанского завода
 
 
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