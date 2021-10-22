https://ria.ru/20211022/aukus-1755712451.html
МАГАТЭ будет работать с AUKUS по вопросу ядерного нераспространения
МАГАТЭ будет работать с AUKUS по вопросу ядерного нераспространения - РИА Новости, 22.10.2021
МАГАТЭ будет работать с AUKUS по вопросу ядерного нераспространения
МАГАТЭ имеет ряд вопросов и пожеланий к оборонному партнерству США, Великобритании и Австралии AUKUS и намерено поработать с блоком на тему ядерного... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T00:20
2021-10-22T00:20
2021-10-22T00:25
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великобритания
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. МАГАТЭ имеет ряд вопросов и пожеланий к оборонному партнерству США, Великобритании и Австралии AUKUS и намерено поработать с блоком на тему ядерного нераспространения, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.Ранее он говорил о проблематичности первого конкретного проекта союзников - поставки безъядерной Австралии атомных подводных лодок.Он пояснил, что разный статус стран-участниц AUKUS, две из которых - признанные ядерные державы, а третья такими возможностями не обладает, означает, что в их отношении действует разный международно-правовой режим, в том числе по линии МАГАТЭ."Наши лучшие инспектора по гарантиям нераспространения, юридические эксперты уже работают над этим. Поэтому когда они (участники AUKUS) к нам придут, у нас будет к ним ряд вопросов и ряд пожеланий", - сказал Гросси.
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в мире, сша, австралия, великобритания, магатэ, рафаэль гросси
00:20 22.10.2021 (обновлено: 00:25 22.10.2021)
МАГАТЭ будет работать с AUKUS по вопросу ядерного нераспространения
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что у него есть ряд вопросов к оборонному партнерству AUKUS
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. МАГАТЭ
имеет ряд вопросов и пожеланий к оборонному партнерству США
, Великобритании
и Австралии
AUKUS и намерено поработать с блоком на тему ядерного нераспространения, заявил глава агентства Рафаэль Гросси
.
Ранее он говорил о проблематичности первого конкретного проекта союзников - поставки безъядерной Австралии атомных подводных лодок.
"У меня нет мнения по поводу ваших военных программ или ваших геополитических подходов, но у меня есть руководящий принцип - нераспространение... Нам необходимо провести скрупулезную работу по примирению обязательств, которые у вас есть", - сказал Гросси в ходе визита в США.
Он пояснил, что разный статус стран-участниц AUKUS, две из которых - признанные ядерные державы, а третья такими возможностями не обладает, означает, что в их отношении действует разный международно-правовой режим, в том числе по линии МАГАТЭ.
"Наши лучшие инспектора по гарантиям нераспространения, юридические эксперты уже работают над этим. Поэтому когда они (участники AUKUS) к нам придут, у нас будет к ним ряд вопросов и ряд пожеланий", - сказал Гросси.