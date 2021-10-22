https://ria.ru/20211022/aukus-1755712451.html

МАГАТЭ будет работать с AUKUS по вопросу ядерного нераспространения

МАГАТЭ будет работать с AUKUS по вопросу ядерного нераспространения - РИА Новости, 22.10.2021

МАГАТЭ будет работать с AUKUS по вопросу ядерного нераспространения

МАГАТЭ имеет ряд вопросов и пожеланий к оборонному партнерству США, Великобритании и Австралии AUKUS и намерено поработать с блоком на тему ядерного... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T00:20

2021-10-22T00:20

2021-10-22T00:25

в мире

сша

австралия

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магатэ

рафаэль гросси

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. МАГАТЭ имеет ряд вопросов и пожеланий к оборонному партнерству США, Великобритании и Австралии AUKUS и намерено поработать с блоком на тему ядерного нераспространения, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.Ранее он говорил о проблематичности первого конкретного проекта союзников - поставки безъядерной Австралии атомных подводных лодок.Он пояснил, что разный статус стран-участниц AUKUS, две из которых - признанные ядерные державы, а третья такими возможностями не обладает, означает, что в их отношении действует разный международно-правовой режим, в том числе по линии МАГАТЭ."Наши лучшие инспектора по гарантиям нераспространения, юридические эксперты уже работают над этим. Поэтому когда они (участники AUKUS) к нам придут, у нас будет к ним ряд вопросов и ряд пожеланий", - сказал Гросси.

https://ria.ru/20211022/uran-1755712139.html

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в мире, сша, австралия, великобритания, магатэ, рафаэль гросси