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Туризм
https://ria.ru/20211022/albaniya-1755774541.html
Тела погибших в Албании туристов отправили в Россию
Тела погибших в Албании туристов отправили в Россию - РИА Новости, 22.10.2021
Тела погибших в Албании туристов отправили в Россию
Тела погибших в Албании туристов отправлены самолетом в Россию, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Тиране. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:46
2021-10-22T13:44
в мире
албания
гибель россиян в албанском отеле
туризм
новости - туризм
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БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Тела погибших в Албании туристов отправлены самолетом в Россию, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Тиране."Рассчитываем на скорейшее получение официальных заключений албанской стороны по этому вопросу и дальнейшее тесное взаимодействие российских и албанских правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии", - указали российские дипломаты.Вечером 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье. В местных СМИ были опубликованы несколько неофициальных версий происшествия со ссылкой на неуказанные источники – от отравления хлором для бассейна до пищевого отравления.Посольство России в Албании ранее подтвердило факт гибели четырех российских граждан и сообщило, что консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Диппредставительство РФ указало, что рассчитывает на тщательное расследование албанской стороной причины смерти россиян. В посольстве также сообщили РИА Новости, что генпрокуратура Албании решила возбудить дело по статье "убийство" в связи с гибелью четырех туристов.
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в мире, албания, гибель россиян в албанском отеле, новости - туризм
12:46 22.10.2021 (обновлено: 13:44 22.10.2021)
 
Тела погибших в Албании туристов отправили в Россию

Посольство: тела погибших в Албании туристов отправили самолетом в Россию

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Албании
Сотрудник полиции Албании - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Visar Kryeziu
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БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Тела погибших в Албании туристов отправлены самолетом в Россию, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Тиране.
"Ранним утром 22 октября тела российских граждан, погибших в республике Албании 15 октября, были направлены в Россию регулярным авиарейсом. В соответствии с российским законодательством может быть проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин их смерти", - заявили в диппредставительстве.
"Рассчитываем на скорейшее получение официальных заключений албанской стороны по этому вопросу и дальнейшее тесное взаимодействие российских и албанских правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии", - указали российские дипломаты.
Вечером 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье. В местных СМИ были опубликованы несколько неофициальных версий происшествия со ссылкой на неуказанные источники – от отравления хлором для бассейна до пищевого отравления.
Посольство России в Албании ранее подтвердило факт гибели четырех российских граждан и сообщило, что консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Диппредставительство РФ указало, что рассчитывает на тщательное расследование албанской стороной причины смерти россиян. В посольстве также сообщили РИА Новости, что генпрокуратура Албании решила возбудить дело по статье "убийство" в связи с гибелью четырех туристов.
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Стали известны подробности расследования гибели россиян в Албании
 
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