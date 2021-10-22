https://ria.ru/20211022/albaniya-1755774541.html

Тела погибших в Албании туристов отправили в Россию

Тела погибших в Албании туристов отправили в Россию - РИА Новости, 22.10.2021

Тела погибших в Албании туристов отправили в Россию

Тела погибших в Албании туристов отправлены самолетом в Россию, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Тиране. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:46

2021-10-22T12:46

2021-10-22T13:44

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гибель россиян в албанском отеле

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БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Тела погибших в Албании туристов отправлены самолетом в Россию, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Тиране."Рассчитываем на скорейшее получение официальных заключений албанской стороны по этому вопросу и дальнейшее тесное взаимодействие российских и албанских правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии", - указали российские дипломаты.Вечером 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье. В местных СМИ были опубликованы несколько неофициальных версий происшествия со ссылкой на неуказанные источники – от отравления хлором для бассейна до пищевого отравления.Посольство России в Албании ранее подтвердило факт гибели четырех российских граждан и сообщило, что консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Диппредставительство РФ указало, что рассчитывает на тщательное расследование албанской стороной причины смерти россиян. В посольстве также сообщили РИА Новости, что генпрокуратура Албании решила возбудить дело по статье "убийство" в связи с гибелью четырех туристов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/albaniya-1755758062.html

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в мире, албания, гибель россиян в албанском отеле, новости - туризм