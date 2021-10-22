https://ria.ru/20211022/albaniya-1755774541.html
Тела погибших в Албании туристов отправили в Россию
Тела погибших в Албании туристов отправили в Россию - РИА Новости, 22.10.2021
Тела погибших в Албании туристов отправили в Россию
Тела погибших в Албании туристов отправлены самолетом в Россию, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Тиране. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:46
2021-10-22T12:46
2021-10-22T13:44
в мире
албания
гибель россиян в албанском отеле
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754942332_237:0:2933:1516_1920x0_80_0_0_a263e3d1917d7ee6f990de2ea877bb2a.jpg
БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Тела погибших в Албании туристов отправлены самолетом в Россию, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Тиране."Рассчитываем на скорейшее получение официальных заключений албанской стороны по этому вопросу и дальнейшее тесное взаимодействие российских и албанских правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии", - указали российские дипломаты.Вечером 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье. В местных СМИ были опубликованы несколько неофициальных версий происшествия со ссылкой на неуказанные источники – от отравления хлором для бассейна до пищевого отравления.Посольство России в Албании ранее подтвердило факт гибели четырех российских граждан и сообщило, что консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Диппредставительство РФ указало, что рассчитывает на тщательное расследование албанской стороной причины смерти россиян. В посольстве также сообщили РИА Новости, что генпрокуратура Албании решила возбудить дело по статье "убийство" в связи с гибелью четырех туристов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/albaniya-1755758062.html
албания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754942332_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_4eec6d7eda9f83eec0c782fad8a6db24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, албания, гибель россиян в албанском отеле, новости - туризм
12:46 22.10.2021 (обновлено: 13:44 22.10.2021)
Тела погибших в Албании туристов отправили в Россию
Посольство: тела погибших в Албании туристов отправили самолетом в Россию
БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Тела погибших в Албании туристов отправлены самолетом в Россию, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Тиране.
"Ранним утром 22 октября тела российских граждан, погибших в республике Албании 15 октября, были направлены в Россию регулярным авиарейсом. В соответствии с российским законодательством может быть проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин их смерти", - заявили в диппредставительстве.
"Рассчитываем на скорейшее получение официальных заключений албанской стороны по этому вопросу и дальнейшее тесное взаимодействие российских и албанских правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии", - указали российские дипломаты.
Вечером 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительной версии, причиной смерти стало удушье. В местных СМИ были опубликованы несколько неофициальных версий происшествия со ссылкой на неуказанные источники – от отравления хлором для бассейна до пищевого отравления.
Посольство России в Албании ранее подтвердило факт гибели четырех российских граждан и сообщило, что консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Диппредставительство РФ указало, что рассчитывает на тщательное расследование албанской стороной причины смерти россиян. В посольстве также сообщили РИА Новости, что генпрокуратура Албании
решила возбудить дело по статье "убийство" в связи с гибелью четырех туристов.