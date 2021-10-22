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СМИ: в Афганистане открыли тайную онлайн-школу для девочек
СМИ: в Афганистане открыли тайную онлайн-школу для девочек - РИА Новости, 22.10.2021
СМИ: в Афганистане открыли тайную онлайн-школу для девочек
Афганская благотворительная организация Learn Afghanistan открыла в стране секретную онлайн-школу для девочек старше 12 лет, которым движение "Талибан"* после... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:26
2021-10-22T14:26
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
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ЛОНДОН, 22 окт - РИА Новости. Афганская благотворительная организация Learn Afghanistan открыла в стране секретную онлайн-школу для девочек старше 12 лет, которым движение "Талибан"* после прихода к власти не разрешило посещать уроки, сообщает газета Times.Согласно изданию, Learn Afghanistan организовала программу по таким предметам, как наука, технология, инженерное дело и математика. Также девочек учат программированию и созданию веб-сайтов. Детали работы онлайн-школы остаются в секрете, чтобы защитить сотрудников и учащихся. Программа также обучает девочек поиску образовательных материалов, чтобы они могли совершенствовать знания самостоятельно.Газета пишет, что благотворительная организация также запустила программу поддержки беременных женщин и молодых матерей в получении бесплатной медицинской помощи.Афганская правозащитница ранее рассказала РИА Новости, как организовала в своей квартире в Кабуле подпольную школу, чтобы помочь дочерям и другим девочкам получать образование. Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид в интервью изданию Spiegel заявил, что движение не против того, чтобы девочки ходили в школу, однако для них еще предстоит создать безопасную среду и обеспечить безопасный транспорт.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан
14:26 22.10.2021
 
СМИ: в Афганистане открыли тайную онлайн-школу для девочек

Times: благотворительная организация открыла тайную онлайн-школу для девочек в Афганистане

© AFP 2021 / Hoshang HashimiЖенщины стоят в очереди, чтобы проголосовать на избирательном участке в провинции Герат, Афганистан
Женщины стоят в очереди, чтобы проголосовать на избирательном участке в провинции Герат, Афганистан - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / Hoshang Hashimi
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ЛОНДОН, 22 окт - РИА Новости. Афганская благотворительная организация Learn Afghanistan открыла в стране секретную онлайн-школу для девочек старше 12 лет, которым движение "Талибан"* после прихода к власти не разрешило посещать уроки, сообщает газета Times.
"Мы обучаем 100 девочек, которые станут будущим Афганистана. С помощью планшетов они учатся вместе и получают домашние задания в течение недели", - сообщила глава Learn Afghanistan Паштана Дуррани. По ее словам, занятия ведут женщины-учителя.
Согласно изданию, Learn Afghanistan организовала программу по таким предметам, как наука, технология, инженерное дело и математика. Также девочек учат программированию и созданию веб-сайтов. Детали работы онлайн-школы остаются в секрете, чтобы защитить сотрудников и учащихся. Программа также обучает девочек поиску образовательных материалов, чтобы они могли совершенствовать знания самостоятельно.
"Мы все очень обеспокоены, особенно в отношении доступа женщин к образованию. Вот почему эта программа очень важна", - сообщила учительница Назифа Рахмати, участвующая в программе.
Газета пишет, что благотворительная организация также запустила программу поддержки беременных женщин и молодых матерей в получении бесплатной медицинской помощи.
Афганская правозащитница ранее рассказала РИА Новости, как организовала в своей квартире в Кабуле подпольную школу, чтобы помочь дочерям и другим девочкам получать образование. Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид в интервью изданию Spiegel заявил, что движение не против того, чтобы девочки ходили в школу, однако для них еще предстоит создать безопасную среду и обеспечить безопасный транспорт.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистан
 
 
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