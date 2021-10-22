https://ria.ru/20211022/afganistan-1755797870.html

СМИ: в Афганистане открыли тайную онлайн-школу для девочек

СМИ: в Афганистане открыли тайную онлайн-школу для девочек - РИА Новости, 22.10.2021

СМИ: в Афганистане открыли тайную онлайн-школу для девочек

Афганская благотворительная организация Learn Afghanistan открыла в стране секретную онлайн-школу для девочек старше 12 лет, которым движение "Талибан"* после... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:26

2021-10-22T14:26

2021-10-22T14:26

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талибан

афганистан

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ЛОНДОН, 22 окт - РИА Новости. Афганская благотворительная организация Learn Afghanistan открыла в стране секретную онлайн-школу для девочек старше 12 лет, которым движение "Талибан"* после прихода к власти не разрешило посещать уроки, сообщает газета Times.Согласно изданию, Learn Afghanistan организовала программу по таким предметам, как наука, технология, инженерное дело и математика. Также девочек учат программированию и созданию веб-сайтов. Детали работы онлайн-школы остаются в секрете, чтобы защитить сотрудников и учащихся. Программа также обучает девочек поиску образовательных материалов, чтобы они могли совершенствовать знания самостоятельно.Газета пишет, что благотворительная организация также запустила программу поддержки беременных женщин и молодых матерей в получении бесплатной медицинской помощи.Афганская правозащитница ранее рассказала РИА Новости, как организовала в своей квартире в Кабуле подпольную школу, чтобы помочь дочерям и другим девочкам получать образование. Представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид в интервью изданию Spiegel заявил, что движение не против того, чтобы девочки ходили в школу, однако для них еще предстоит создать безопасную среду и обеспечить безопасный транспорт.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755461304.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан