https://ria.ru/20211022/adygeya-1755878353.html
Минэнерго рассмотрит обращение властей Адыгеи по вопросу газификации
Минэнерго рассмотрит обращение властей Адыгеи по вопросу газификации - РИА Новости, 22.10.2021
Минэнерго рассмотрит обращение властей Адыгеи по вопросу газификации
Минэнерго России рассмотрит поставленные властями Адыгеи вопросы газификации, модернизации газовой инфраструктуры и развития электросетевого комплекса, сообщает РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:29
2021-10-22T20:29
2021-10-22T20:29
республика адыгея
экономика
тахтамукайский район
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
мурат кумпилов
жкх
россия
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КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Минэнерго России рассмотрит поставленные властями Адыгеи вопросы газификации, модернизации газовой инфраструктуры и развития электросетевого комплекса, сообщает пресс-служба правительства региона.Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы газификации республики и развития электросетевого комплекса, говорится в сообщении. В частности, стороны проанализировали реализацию текущей программы газификации региона до 2025 года, куда входит строительство газовых объектов в Тахтамукайском районе и подключение к газовой инфраструктуре индустриального парка Яблоновский.Отмечается, что уровень газификации в Адыгее достигает 86% и потенциально может превысить 92%, так как благодаря программе возможна догазификация порядка 16 тысяч домовладений. По данным республиканских властей, на сегодня пообъектный план-график догазификации, составленный на основании предварительных заявок граждан, насчитывает уже более 6,3 тысячи домовладений в 172 населённых пунктах, сейчас с гражданами заключаются соответствующие договоры.Кроме того, глава Адыгеи обратил внимание министра на необходимость модернизации газовой инфраструктуры в Тахтамукайском районе, где четыре из пяти существующих газораспределительных подстанций перегружены. "Отмечена важность содействия Минэнерго РФ по внесению газовых объектов республики в Схему территориального планирования РФ и по ускорению реконструкции ряда ГРС в Тахтамукайском районе. Кроме того, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы консолидации электросетевых активов в регионе, а также возможности строительства новой сетевой инфраструктуры", - добавляется в релизе.Так, отмечается, что для обеспечения реализации первоочередных проектов необходима реконструкция девяти питающих центров республики, которые вошли в индивидуальную программа социально-экономического развития республики."Министр энергетики РФ заверил, что все вопросы, вынесенные для обсуждения на встрече, будут тщательно проанализированы соответствующими подразделениями для принятия окончательных решений", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20211014/kredit-1754616525.html
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экономика, тахтамукайский район, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, мурат кумпилов, жкх, россия
Минэнерго рассмотрит обращение властей Адыгеи по вопросу газификации
Минэнерго рассмотрит обращение властей Адыгеи по вопросу газификации
КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Минэнерго России
рассмотрит поставленные властями Адыгеи вопросы газификации, модернизации газовой инфраструктуры и развития электросетевого комплекса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов
и глава Адыгеи Мурат Кумпилов
обсудили вопросы газификации республики и развития электросетевого комплекса, говорится в сообщении. В частности, стороны проанализировали реализацию текущей программы газификации региона до 2025 года, куда входит строительство газовых объектов в Тахтамукайском районе
и подключение к газовой инфраструктуре индустриального парка Яблоновский.
Отмечается, что уровень газификации в Адыгее достигает 86% и потенциально может превысить 92%, так как благодаря программе возможна догазификация порядка 16 тысяч домовладений. По данным республиканских властей, на сегодня пообъектный план-график догазификации, составленный на основании предварительных заявок граждан, насчитывает уже более 6,3 тысячи домовладений в 172 населённых пунктах, сейчас с гражданами заключаются соответствующие договоры.
Кроме того, глава Адыгеи обратил внимание министра на необходимость модернизации газовой инфраструктуры в Тахтамукайском районе, где четыре из пяти существующих газораспределительных подстанций перегружены. "Отмечена важность содействия Минэнерго РФ по внесению газовых объектов республики в Схему территориального планирования РФ и по ускорению реконструкции ряда ГРС в Тахтамукайском районе. Кроме того, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы консолидации электросетевых активов в регионе, а также возможности строительства новой сетевой инфраструктуры", - добавляется в релизе.
Так, отмечается, что для обеспечения реализации первоочередных проектов необходима реконструкция девяти питающих центров республики, которые вошли в индивидуальную программа социально-экономического развития республики.
"Министр энергетики РФ заверил, что все вопросы, вынесенные для обсуждения на встрече, будут тщательно проанализированы соответствующими подразделениями для принятия окончательных решений", - сообщает пресс-служба.