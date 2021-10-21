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Путин: хотелось бы, чтобы в Афганистане учитывались интересы женщин
Путин: хотелось бы, чтобы в Афганистане учитывались интересы женщин - РИА Новости, 21.10.2021
Путин: хотелось бы, чтобы в Афганистане учитывались интересы женщин
Афганистан стремится к тому, чтобы стать современным государством, хотелось бы, чтобы там учитывались интересы женщин, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:41
2021-10-21T22:41
2021-10-21T22:41
захват власти в афганистане талибами
афганистан
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Афганистан стремится к тому, чтобы стать современным государством, хотелось бы, чтобы там учитывались интересы женщин, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг он принял участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы хотели бы, чтобы были найдены приемлемые компромиссы и чтобы стоящие перед страной вопросы не решались только с помощью оружия, что было в последнее время. Чтобы интересы женщин учитывались. Афганистан все-таки стремится к тому, чтобы быть современным государством", - заявил Путин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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афганистан, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
Путин: хотелось бы, чтобы в Афганистане учитывались интересы женщин
Путин: хотелось бы, чтобы в Афганистане учитывались интересы женщин