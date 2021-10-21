https://ria.ru/20211021/zhenschiny-1755705783.html

Путин: хотелось бы, чтобы в Афганистане учитывались интересы женщин

Путин: хотелось бы, чтобы в Афганистане учитывались интересы женщин - РИА Новости, 21.10.2021

Путин: хотелось бы, чтобы в Афганистане учитывались интересы женщин

Афганистан стремится к тому, чтобы стать современным государством, хотелось бы, чтобы там учитывались интересы женщин, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:41

2021-10-21T22:41

2021-10-21T22:41

захват власти в афганистане талибами

афганистан

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Афганистан стремится к тому, чтобы стать современным государством, хотелось бы, чтобы там учитывались интересы женщин, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг он принял участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы хотели бы, чтобы были найдены приемлемые компромиссы и чтобы стоящие перед страной вопросы не решались только с помощью оружия, что было в последнее время. Чтобы интересы женщин учитывались. Афганистан все-таки стремится к тому, чтобы быть современным государством", - заявил Путин.

https://ria.ru/20211021/protest-1755537469.html

афганистан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия