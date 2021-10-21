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Медиавойны
https://ria.ru/20211021/zaschita-1755686422.html
Симоньян попросила Путина защитить RT, чей проект заблокировали на YouTube
Симоньян попросила Путина защитить RT, чей проект заблокировали на YouTube - РИА Новости, 21.10.2021
Симоньян попросила Путина защитить RT, чей проект заблокировали на YouTube
Главный редактор "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян попросила президента Владимира Путина защитить телеканал, проект которого заблокировали на YouTube. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:24
2021-10-21T20:24
медиавойны
в мире
германия
владимир путин
дмитрий песков
маргарита симоньян
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Главный редактор "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян попросила президента Владимира Путина защитить телеканал, проект которого заблокировали на YouTube."Вот эта свобода слова задушила только что наш канал на YouTube, который был очень популярен. Там круто все было, правда, и вы прекрасно знаете, что это не наша частная лавочка, это государственный проект, который мы делали не для себя, а для родины", — рассказала она на Валдайском форуме.По ее словам, они исчерпали возможности вернуть проект. Главный редактор обратила внимание, что издание Deutsche Welle, которое по некоторым рейтингам отставало в Германии от RT, спокойно вещает в России, а российский телеканал в Германии — не может.Путин в ответ заявил, что в этом вопросе нужно быть аккуратным, при этом он отметил, что в отношении канала "просто очень много инструментов включили, чтобы не дать работать". По словам президента, он не против ответных мер, важно, чтобы они не были контрпродуктивными.Ранее Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу сервиса – компании Google – грозит штраф от одного до трех миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения российских законов: удаление было сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
https://ria.ru/20210929/simonyan-1752240614.html
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в мире, германия, владимир путин, дмитрий песков, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, телеканал rt, россия
20:24 21.10.2021
 
Симоньян попросила Путина защитить RT, чей проект заблокировали на YouTube

Симоньян попросила Путина защитить RT после блокировки двух его каналов на YouTube

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / RT
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СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Главный редактор "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян попросила президента Владимира Путина защитить телеканал, проект которого заблокировали на YouTube.
"Вот эта свобода слова задушила только что наш канал на YouTube, который был очень популярен. Там круто все было, правда, и вы прекрасно знаете, что это не наша частная лавочка, это государственный проект, который мы делали не для себя, а для родины", — рассказала она на Валдайском форуме.
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По ее словам, они исчерпали возможности вернуть проект. Главный редактор обратила внимание, что издание Deutsche Welle, которое по некоторым рейтингам отставало в Германии от RT, спокойно вещает в России, а российский телеканал в Германии — не может.
"Это не вопрос мой, а огромная просьба, Владимир Владимирович, нас защитить, и я не вижу другой защиты, кроме ответных мер", — добавила Симоньян.
Путин в ответ заявил, что в этом вопросе нужно быть аккуратным, при этом он отметил, что в отношении канала "просто очень много инструментов включили, чтобы не дать работать". По словам президента, он не против ответных мер, важно, чтобы они не были контрпродуктивными.
Ранее Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу сервиса – компании Google – грозит штраф от одного до трех миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения российских законов: удаление было сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
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МедиавойныВ миреГерманияВладимир ПутинДмитрий ПесковМаргарита СимоньянФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleYouTubeТелеканал RTРоссия
 
 
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