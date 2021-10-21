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Захарова прокомментировала ответ Запада на запрос России по делу Навального
Захарова прокомментировала ответ Запада на запрос России по делу Навального - РИА Новости, 21.10.2021
Захарова прокомментировала ответ Запада на запрос России по делу Навального
Ответы стран Запада на вопросы России по инциденту с Алексеем Навальным говорят о том, что западные страны намерены и далее раскручивать провокацию против... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:02
2021-10-21T16:14
в мире
москва
россия
сша
франция
евросоюз
нато
мария захарова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ответы стран Запада на вопросы России по инциденту с Алексеем Навальным говорят о том, что западные страны намерены и далее раскручивать провокацию против Москвы, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Всё это лишь подтверждает, что против России продолжает разыгрываться такая настоящая глобальная провокация. В ее основе лежит махровая русофобия, которая, к сожалению, проводится рядом сил в Евросоюзе и, конечно, в НАТО", - сказала Захарова на брифинге.По словам Захаровой, Россия будет и дальше добиваться детальных ответов на все вопросы российской стороны.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211021/navalnyy-1755524707.html
https://ria.ru/20211020/otvety-1755413274.html
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в мире, москва, россия, сша, франция, евросоюз, нато, мария захарова, госпитализация алексея навального
16:02 21.10.2021 (обновлено: 16:14 21.10.2021)
 
Захарова прокомментировала ответ Запада на запрос России по делу Навального

Захарова: Запад намерен раскручивать провокацию против Москвы из-за инцидента с Навальным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ответы стран Запада на вопросы России по инциденту с Алексеем Навальным говорят о том, что западные страны намерены и далее раскручивать провокацию против Москвы, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всё это лишь подтверждает, что против России продолжает разыгрываться такая настоящая глобальная провокация. В ее основе лежит махровая русофобия, которая, к сожалению, проводится рядом сил в Евросоюзе и, конечно, в НАТО", - сказала Захарова на брифинге.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 09:53
ОЗХО скрывает формулу яда из дела Навального, заявил полпред
По словам Захаровой, Россия будет и дальше добиваться детальных ответов на все вопросы российской стороны.
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 15:20
Запад скоординировал ответы по Навальному, заявил постпред России
 
В миреМоскваРоссияСШАФранцияЕвросоюзНАТОМария ЗахароваГоспитализация Алексея Навального
 
 
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