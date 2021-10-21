https://ria.ru/20211021/youtube-1755539329.html

RT DE подал в суд ходатайство о запрете против блокировки от YouTube

RT DE подал в суд ходатайство о запрете против блокировки от YouTube - РИА Новости, 21.10.2021

RT DE подал в суд ходатайство о запрете против блокировки от YouTube

Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала, что RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков со стороны... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:24

2021-10-21T11:24

2021-10-21T11:24

технологии

дмитрий песков

маргарита симоньян

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

youtube

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_0:59:3036:1767_1920x0_80_0_0_06d71fd00e260f231b12151017eedfef.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала, что RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков со стороны YouTube.Ранее сообщалось, что RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube на решение соцсети удалить каналы, юридическая служба видеохостинга подтвердила получение жалобы и передала ее на рассмотрение."Многие спрашивают нас, что мы предпринимаем для того, чтобы восстановить наши каналы на YouTube. Рассказываю. Мы направили досудебное письмо в Google. Тишина. Тогда наши юристы подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении RT DE", - написала она в Telegram-канале.По ее словам, временный судебный запрет — это быстрая мера для защиты: "если у истца есть основания, то решение может быть вынесено за пару дней или даже за пару часов". Как добавила Токтосунова, ответчик может оспорить это решение."Но оказалось, что к тому моменту, как мы подали ходатайство, в суде уже лежало на столе возражение от Google. То есть ребята из Google заранее отправили туда свою аргументацию: мол, если из RT DE придут к вам, вот причины, по которым нельзя выносить решение в их пользу. Согласно установленным правилам, мы должны ознакомиться с этим документом до 26 октября и выразить нашу позицию. В общем, мы боремся за восстановление наших каналов. Но дело это непростое и, вероятно, длительное", - подчеркнула руководитель RT DE и Ruptly.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.

https://ria.ru/20211001/apellyatsiya-1752620290.html

https://ria.ru/20210930/rt-1752529611.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, дмитрий песков, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, россия