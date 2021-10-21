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RT DE подал в суд ходатайство о запрете против блокировки от YouTube
RT DE подал в суд ходатайство о запрете против блокировки от YouTube - РИА Новости, 21.10.2021
RT DE подал в суд ходатайство о запрете против блокировки от YouTube
Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала, что RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков со стороны... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:24
2021-10-21T11:24
технологии
дмитрий песков
маргарита симоньян
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
youtube
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала, что RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков со стороны YouTube.Ранее сообщалось, что RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube на решение соцсети удалить каналы, юридическая служба видеохостинга подтвердила получение жалобы и передала ее на рассмотрение."Многие спрашивают нас, что мы предпринимаем для того, чтобы восстановить наши каналы на YouTube. Рассказываю. Мы направили досудебное письмо в Google. Тишина. Тогда наши юристы подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении RT DE", - написала она в Telegram-канале.По ее словам, временный судебный запрет — это быстрая мера для защиты: "если у истца есть основания, то решение может быть вынесено за пару дней или даже за пару часов". Как добавила Токтосунова, ответчик может оспорить это решение."Но оказалось, что к тому моменту, как мы подали ходатайство, в суде уже лежало на столе возражение от Google. То есть ребята из Google заранее отправили туда свою аргументацию: мол, если из RT DE придут к вам, вот причины, по которым нельзя выносить решение в их пользу. Согласно установленным правилам, мы должны ознакомиться с этим документом до 26 октября и выразить нашу позицию. В общем, мы боремся за восстановление наших каналов. Но дело это непростое и, вероятно, длительное", - подчеркнула руководитель RT DE и Ruptly.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
https://ria.ru/20211001/apellyatsiya-1752620290.html
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технологии, дмитрий песков, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, россия
11:24 21.10.2021
 
RT DE подал в суд ходатайство о запрете против блокировки от YouTube

RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков от YouTube

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала, что RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков со стороны YouTube.
Ранее сообщалось, что RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube на решение соцсети удалить каналы, юридическая служба видеохостинга подтвердила получение жалобы и передала ее на рассмотрение.
Девушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
1 октября, 10:46
RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube
"Многие спрашивают нас, что мы предпринимаем для того, чтобы восстановить наши каналы на YouTube. Рассказываю. Мы направили досудебное письмо в Google. Тишина. Тогда наши юристы подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении RT DE", - написала она в Telegram-канале.
По ее словам, временный судебный запрет — это быстрая мера для защиты: "если у истца есть основания, то решение может быть вынесено за пару дней или даже за пару часов". Как добавила Токтосунова, ответчик может оспорить это решение.
"Но оказалось, что к тому моменту, как мы подали ходатайство, в суде уже лежало на столе возражение от Google. То есть ребята из Google заранее отправили туда свою аргументацию: мол, если из RT DE придут к вам, вот причины, по которым нельзя выносить решение в их пользу. Согласно установленным правилам, мы должны ознакомиться с этим документом до 26 октября и выразить нашу позицию. В общем, мы боремся за восстановление наших каналов. Но дело это непростое и, вероятно, длительное", - подчеркнула руководитель RT DE и Ruptly.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 17:11
Захарова призвала правительство Германии выдать RT DE лицензию на вещание
 
ТехнологииДмитрий ПесковМаргарита СимоньянФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleYouTubeРоссия
 
 
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