RT DE подал в суд ходатайство о запрете против блокировки от YouTube
RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков от YouTube
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала, что RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков со стороны YouTube.
Ранее сообщалось, что RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube на решение соцсети удалить каналы, юридическая служба видеохостинга подтвердила получение жалобы и передала ее на рассмотрение.
1 октября, 10:46RT DE и Der Fehlende Part подали апелляции в YouTube
"Многие спрашивают нас, что мы предпринимаем для того, чтобы восстановить наши каналы на YouTube. Рассказываю. Мы направили досудебное письмо в Google. Тишина. Тогда наши юристы подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении RT DE", - написала она в Telegram-канале.
По ее словам, временный судебный запрет — это быстрая мера для защиты: "если у истца есть основания, то решение может быть вынесено за пару дней или даже за пару часов". Как добавила Токтосунова, ответчик может оспорить это решение.
"Но оказалось, что к тому моменту, как мы подали ходатайство, в суде уже лежало на столе возражение от Google. То есть ребята из Google заранее отправили туда свою аргументацию: мол, если из RT DE придут к вам, вот причины, по которым нельзя выносить решение в их пользу. Согласно установленным правилам, мы должны ознакомиться с этим документом до 26 октября и выразить нашу позицию. В общем, мы боремся за восстановление наших каналов. Но дело это непростое и, вероятно, длительное", - подчеркнула руководитель RT DE и Ruptly.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.