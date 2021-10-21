https://ria.ru/20211021/yaponiya-1755523805.html

Японцам напомнили о безопасных зонах рядом с извергающимся вулканом Асо

Японцам напомнили о безопасных зонах рядом с извергающимся вулканом Асо - РИА Новости, 21.10.2021

Японцам напомнили о безопасных зонах рядом с извергающимся вулканом Асо

Губернатор префектуры Кумамото на юго-западе Японии, где накануне произошло извержение вулкана, Икуо Кабасима заявил, что зоны вне ограничений безопасны для... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:47

2021-10-21T09:47

2021-10-21T09:47

в мире

япония

кумамото (префектура)

аэс "иката"

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ТОКИО, 21 окт – РИА Новости. Губернатор префектуры Кумамото на юго-западе Японии, где накануне произошло извержение вулкана, Икуо Кабасима заявил, что зоны вне ограничений безопасны для посещений.Извержение вулкана Накадакэ вулканической цепи Асо произошло на юго-западе Японии в префектуре Кумамото в среду в 11.43 (5.43 мск). Вулкан выбросил столб пепла и дыма на высоту 3500 метров. Накадакэ – один из наиболее активных вулканов цепи Асо. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние 1 километра, впервые с 2016 года был зафиксирован пирокластический поток длиной 1,6 километра. Метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до двух километров и подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору."Зоны вокруг кратера закрыты. Те же зоны, на которые не распространяется запрет, безопасны для посещения", - цитирует агентство Киодо слова губернатора.Кабасима также выразил опасения относительно возможного негативного влияния извержения на туристическую и сельскохозяйственную отрасль.В настоящее время в регионе приступили к очистке дорог, зданий от вулканического пепла.Вулкан Асо состоит из вулканической цепи, одним из самых активных в которой является Накадакэ. Во время извержения в сентябре 2017 года столб пепла и дыма поднялся на высоту 2000 метров. Во время извержения 1953 года при выбросе камней пострадали 90 человек. В 1958 году при извержении погибли 12 человек из-за выброса камней, а в 1979 году во время взрывообразного извержения погибли 3 человека.К этому часу информации о пострадавших и ущербе не поступало. В 130 километрах от вулкана располагается АЭС "Иката". Ближайший к Асо аэропорт Кумамото работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20211020/izverzhenie-1755315092.html

япония

кумамото (префектура)

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Извержение вулкана Асо в Японии В Японии началось извержение одного из крупнейших вулканов в мире. Столб пепла поднялся на высоту около 3,5 тыс. м., камни разлетаются в радиусе около 1 км. Высота Асо на острове Кюсю составляет 1 592 м. Извержения различной силы фиксируются там регулярно. Последний раз вулкан был активен в 2019 году. 2021-10-21T09:47 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, кумамото (префектура), аэс "иката"