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В Екатеринбурге опровергли информацию о взрыве в котельной
В Екатеринбурге опровергли информацию о взрыве в котельной - РИА Новости, 21.10.2021
В Екатеринбурге опровергли информацию о взрыве в котельной
Задымление в котельной в Екатеринбурге произошло при подготовке к работе резервного котла, информация в СМИ о взрыве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:30
2021-10-21T09:30
2021-10-21T09:37
происшествия
екатеринбург
т плюс
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Задымление в котельной в Екатеринбурге произошло при подготовке к работе резервного котла, информация в СМИ о взрыве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в компании "Т Плюс".Ранее местные СМИ сообщили, что утром в четверг произошел взрыв в котельной "Екатеринбургской теплосетевой компании"."На Гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению", - прокомментировали в "Т Плюс".Собеседница агентства добавила, что информация о взрыве не соответствует действительности, котельная работает в штатном режиме. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет.
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, т плюс
09:30 21.10.2021 (обновлено: 09:37 21.10.2021)
В Екатеринбурге опровергли информацию о взрыве в котельной
"Т Плюс" опровергла информацию СМИ о взрыве в котельной в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости.
Задымление в котельной в Екатеринбурге
произошло при подготовке к работе резервного котла, информация в СМИ о взрыве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в компании "Т Плюс
".
Ранее местные СМИ сообщили, что утром в четверг произошел взрыв в котельной "Екатеринбургской теплосетевой компании".
"На Гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению", - прокомментировали в "Т Плюс".
Собеседница агентства добавила, что информация о взрыве не соответствует действительности, котельная работает в штатном режиме. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет.