https://ria.ru/20211021/vzryv-1755521486.html

В Екатеринбурге опровергли информацию о взрыве в котельной

В Екатеринбурге опровергли информацию о взрыве в котельной - РИА Новости, 21.10.2021

В Екатеринбурге опровергли информацию о взрыве в котельной

Задымление в котельной в Екатеринбурге произошло при подготовке к работе резервного котла, информация в СМИ о взрыве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:30

2021-10-21T09:30

2021-10-21T09:37

происшествия

екатеринбург

т плюс

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Задымление в котельной в Екатеринбурге произошло при подготовке к работе резервного котла, информация в СМИ о взрыве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в компании "Т Плюс".Ранее местные СМИ сообщили, что утром в четверг произошел взрыв в котельной "Екатеринбургской теплосетевой компании"."На Гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению", - прокомментировали в "Т Плюс".Собеседница агентства добавила, что информация о взрыве не соответствует действительности, котельная работает в штатном режиме. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет.

https://ria.ru/20211021/utechka-1755518920.html

екатеринбург

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2021

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происшествия, екатеринбург, т плюс