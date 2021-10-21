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В Екатеринбурге опровергли информацию о взрыве в котельной
В Екатеринбурге опровергли информацию о взрыве в котельной - РИА Новости, 21.10.2021
В Екатеринбурге опровергли информацию о взрыве в котельной
Задымление в котельной в Екатеринбурге произошло при подготовке к работе резервного котла, информация в СМИ о взрыве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:30
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происшествия
екатеринбург
т плюс
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Задымление в котельной в Екатеринбурге произошло при подготовке к работе резервного котла, информация в СМИ о взрыве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в компании "Т Плюс".Ранее местные СМИ сообщили, что утром в четверг произошел взрыв в котельной "Екатеринбургской теплосетевой компании"."На Гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению", - прокомментировали в "Т Плюс".Собеседница агентства добавила, что информация о взрыве не соответствует действительности, котельная работает в штатном режиме. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет.
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происшествия, екатеринбург, т плюс
09:30 21.10.2021 (обновлено: 09:37 21.10.2021)
 
В Екатеринбурге опровергли информацию о взрыве в котельной

"Т Плюс" опровергла информацию СМИ о взрыве в котельной в Екатеринбурге

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГород Екатеринбург
Город Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Задымление в котельной в Екатеринбурге произошло при подготовке к работе резервного котла, информация в СМИ о взрыве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в компании "Т Плюс".
Ранее местные СМИ сообщили, что утром в четверг произошел взрыв в котельной "Екатеринбургской теплосетевой компании".
"На Гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению", - прокомментировали в "Т Плюс".
Собеседница агентства добавила, что информация о взрыве не соответствует действительности, котельная работает в штатном режиме. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет.
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
09:13
На Ростовской АЭС произошла утечка пара
 
ПроисшествияЕкатеринбургТ Плюс
 
 
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