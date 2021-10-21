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На снабжение населения Омской области водой направят полмиллиарда рублей

На снабжение населения Омской области водой направят полмиллиарда рублей - РИА Новости, 21.10.2021

На снабжение населения Омской области водой направят полмиллиарда рублей

Уровень обеспечения населения Омской области качественной питьевой водой должен составить 89,6% к 2022 году, инвестиции на эти цели планируется увеличить до 520 РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:14

2021-10-21T09:14

2021-10-21T09:14

омская область

общество

тюкалинский район

омская область

александр бурков

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ОМСК, 21 окт – РИА Новости. Уровень обеспечения населения Омской области качественной питьевой водой должен составить 89,6% к 2022 году, инвестиции на эти цели планируется увеличить до 520 миллионов рублей, отметил губернатор Омской области Александр Бурков.Губернатор Омской области выступил перед депутатами законодательного собрания и правительством области с бюджетным посланием в четверг 21 октября. Он обратил внимание глав 32 районов области на то, что нужно начинать работать над проектами, которые регион будет предлагать для реализации по программе "Чистая вода" на 2024 год. По словам Александра Буркова, федеральный проект дает большие возможности для модернизации водоснабжения."Благодаря всем запланированным преобразованиям, к концу 2022 года уровень обеспечения населения Омской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения должен составить 89,6%... В следующем году инвестиции на водоснабжение населения планируем увеличить до 520 миллионов рублей", - заявил в бюджетном послании губернатор.В этом году будут построены и реконструированы объекты в Исилькульском, Калачинском, Любинском и Тюкалинском районах, отметил губернатор. На это по федеральной программе "Чистая вода" выделили 420 миллионов рублей.Александр Бурков поручил региональному минэнерго навести порядок и актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения всех муниципальных образований. По мнению Буркова, важно проанализировать инвестпрограммы водоснабжающих организаций Омской области и включить в них строительство и ремонт систем обеспечения водой.

https://ria.ru/20211021/biznes-1755515002.html

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тюкалинский район

омская область

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общество, тюкалинский район, омская область, александр бурков