https://ria.ru/20211021/vizy-1755609778.html

Франция отказала в визах сотрудникам российского духовно-культурного центра

Франция отказала в визах сотрудникам российского духовно-культурного центра - РИА Новости, 21.10.2021

Франция отказала в визах сотрудникам российского духовно-культурного центра

Франция отказывает в выдаче виз сотрудникам Российского духовно-культурного православного центра, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:54

2021-10-21T15:54

2021-10-21T16:45

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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мария захарова

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Франция отказывает в выдаче виз сотрудникам Российского духовно-культурного православного центра, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, Российский духовно-культурный православный центр был открыт в Париже в октябре 2016 года. Она добавила, что за время работы центр провел 620 мероприятий с участием более 45 тысяч человек."Потенциал этого проекта, который был создан в интересах укрепления двустороннего сотрудничества, отношений не реализован полностью. Французские власти продолжают затягивать с подписанием российско-французского соглашения, который регулирует правовой статус духовно-культурного православного центра. Из-за этого до сих пор не укомплектован его штат. Министерство иностранных дел Франции отказывает в выдаче виз части сотрудников центра, это негативно сказывается на его деятельности", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что Россия, вопреки всем сложностям, будет продолжать наращивать деятельность центра.

https://ria.ru/20211019/nato-1755224962.html

франция

россия

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, париж, мид франции‎, мария захарова