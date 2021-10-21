https://ria.ru/20211021/vizy-1755609778.html
Франция отказала в визах сотрудникам российского духовно-культурного центра
Франция отказала в визах сотрудникам российского духовно-культурного центра - РИА Новости, 21.10.2021
Франция отказала в визах сотрудникам российского духовно-культурного центра
Франция отказывает в выдаче виз сотрудникам Российского духовно-культурного православного центра, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:54
2021-10-21T15:54
2021-10-21T16:45
в мире
франция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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мид франции
мария захарова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Франция отказывает в выдаче виз сотрудникам Российского духовно-культурного православного центра, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, Российский духовно-культурный православный центр был открыт в Париже в октябре 2016 года. Она добавила, что за время работы центр провел 620 мероприятий с участием более 45 тысяч человек."Потенциал этого проекта, который был создан в интересах укрепления двустороннего сотрудничества, отношений не реализован полностью. Французские власти продолжают затягивать с подписанием российско-французского соглашения, который регулирует правовой статус духовно-культурного православного центра. Из-за этого до сих пор не укомплектован его штат. Министерство иностранных дел Франции отказывает в выдаче виз части сотрудников центра, это негативно сказывается на его деятельности", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что Россия, вопреки всем сложностям, будет продолжать наращивать деятельность центра.
https://ria.ru/20211019/nato-1755224962.html
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в мире, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, париж, мид франции, мария захарова
15:54 21.10.2021 (обновлено: 16:45 21.10.2021)
Франция отказала в визах сотрудникам российского духовно-культурного центра
Захарова: Франция отказала в выдаче виз сотрудникам российского духовно-культурного центра