https://ria.ru/20211021/vandaly-1755622122.html

Россия потребовала от Польши найти осквернивших мемориал советским воинам

Россия потребовала от Польши найти осквернивших мемориал советским воинам - РИА Новости, 21.10.2021

Россия потребовала от Польши найти осквернивших мемориал советским воинам

Россия требует от властей Польши найти и наказать вандалов, осквернивших мемориал советским воинам в польском городе Замбрув, заявила официальный представитель... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:37

2021-10-21T16:37

2021-10-21T16:37

в мире

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия требует от властей Польши найти и наказать вандалов, осквернивших мемориал советским воинам в польском городе Замбрув, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она рассказала, что в первой половине октября в городе Замбрув установленный на одном из братских захоронений советских воинов обелиск был разрисован надписями, у входа валялся мусор, на могилах стояли бутылки. Польские власти не уведомили российские диппредставительства об инциденте. "Хочется задать один вопрос польским функционерам, многие из которых считают себя глубоко верующими христианами: где то бережное отношение к памяти погибших советских воинов, о котором вы постоянно рассказываете?" - заявила на брифинге Захарова."Мы с сожалением констатируем, что многолетняя работа властей Польши по уничтожению советского мемориального наследия просто вымывает у населения остатки уважения к памяти советских воинов-освободителей и становится мощным катализатором подобных актов вандализма... Требуем от польских властей вернуть захоронение в городе Замбрув в первоначальное состояние, выявить и наказать вандалов", - добавила она.

https://ria.ru/20211021/delegatsii-1755584473.html

https://ria.ru/20211021/shantazh-1755599670.html

польша

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в мире, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия