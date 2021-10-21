https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755702796.html

В Роспотребнадзоре рассказали о санкциях за отказ от обязательной прививки

В Роспотребнадзоре рассказали о санкциях за отказ от обязательной прививки - РИА Новости, 21.10.2021

В Роспотребнадзоре рассказали о санкциях за отказ от обязательной прививки

Немотивированный отказ от прививок против COVID-19 тех категорий населения Вологодской области, для которых вакцинация обязательна, грозит увольнением либо... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:16

2021-10-21T22:16

2021-10-21T22:17

распространение коронавируса

общество

вологодская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Немотивированный отказ от прививок против COVID-19 тех категорий населения Вологодской области, для которых вакцинация обязательна, грозит увольнением либо переводом на "дистанционку", сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Кузнецова."В случае отказа работника к установленному сроку пройти вакцинацию без уважительной причины, то есть при отсутствии сведений о противопоказаниях, работодателю необходимо отстранить работника от работы без сохранения заработной платы. Есть возможность перевести работника, если позволяет производственный процесс, на дистанционную работу на период до нормализации эпидемиологической ситуации в регионе", - рассказала она на заседании оперштаба.По словам Кузнецовой, КоАП РФ также предусматривает административную ответственность за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. В частности, согласно второй части статьи 6.3 КоАП, штраф для граждан может составить 15-40 тысяч рублей, для должностных лиц - 50-150 тысяч рублей.Как напомнила глава вологодского управления Роспотребнадзора, в регионе обязательная вакцинация распространяется на граждан, занятых в здравоохранении, образовании, социальном обслуживании, а также в сфере услуг, включая торговлю и общепит.До 25 ноября 2021 года соответствующие категории работников должны пройти вакцинацию первым компонентом либо однокомпонентной вакциной, до 25 декабря – вторым компонентом. При этом вакцинация должна охватить не менее 80% сотрудников каждой организации.

https://ria.ru/20211021/bryansk-1755702119.html

вологодская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вологодская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии