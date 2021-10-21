22:16 21.10.2021 (обновлено: 22:17 21.10.2021)
В Роспотребнадзоре рассказали о санкциях за отказ от обязательной прививки
Вологодский Роспотребнадзор рассказал о наказании за отказ от обязательной вакцинации
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник мобильной бригады во время проведения выездной вакцинации от COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Немотивированный отказ от прививок против COVID-19 тех категорий населения Вологодской области, для которых вакцинация обязательна, грозит увольнением либо переводом на "дистанционку", сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Кузнецова.
"В случае отказа работника к установленному сроку пройти вакцинацию без уважительной причины, то есть при отсутствии сведений о противопоказаниях, работодателю необходимо отстранить работника от работы без сохранения заработной платы. Есть возможность перевести работника, если позволяет производственный процесс, на дистанционную работу на период до нормализации эпидемиологической ситуации в регионе", - рассказала она на заседании оперштаба.
По словам Кузнецовой, КоАП РФ также предусматривает административную ответственность за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. В частности, согласно второй части статьи 6.3 КоАП, штраф для граждан может составить 15-40 тысяч рублей, для должностных лиц - 50-150 тысяч рублей.
Как напомнила глава вологодского управления Роспотребнадзора, в регионе обязательная вакцинация распространяется на граждан, занятых в здравоохранении, образовании, социальном обслуживании, а также в сфере услуг, включая торговлю и общепит.
До 25 ноября 2021 года соответствующие категории работников должны пройти вакцинацию первым компонентом либо однокомпонентной вакциной, до 25 декабря – вторым компонентом. При этом вакцинация должна охватить не менее 80% сотрудников каждой организации.