https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755696004.html

Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Региональные власти в России по закону имеют право вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, напомнил президент страны... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T21:30

2021-10-21T21:30

2021-10-21T21:30

распространение коронавируса

владимир путин

здоровье - общество

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

вакцинация россиян от covid-19

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Региональные власти в России по закону имеют право вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, напомнил президент страны Владимир Путин."В соответствии с действующим законом, региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендациям главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан. Это у нас и происходит", - сказал он, выступая в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Ранее в четверг президент заявил, что поскольку вакцинация от коронавируса не включена в национальный календарь профилактических прививок, то она не обязательна. При этом он не поддерживает обязательную вакцинацию от данного вируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти.

https://ria.ru/20211021/putin-1755694455.html

россия

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2021

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владимир путин, здоровье - общество, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, вакцинация россиян от covid-19