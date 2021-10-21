https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755696004.html
Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию от COVID-19
Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию от COVID-19
Региональные власти в России по закону имеют право вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, напомнил президент страны... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:30
2021-10-21T21:30
2021-10-21T21:30
распространение коронавируса
владимир путин
здоровье - общество
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755691319_0:315:3082:2048_1920x0_80_0_0_67e93e8275ec721c3f271f599392fcf1.jpg
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Региональные власти в России по закону имеют право вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, напомнил президент страны Владимир Путин."В соответствии с действующим законом, региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендациям главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан. Это у нас и происходит", - сказал он, выступая в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Ранее в четверг президент заявил, что поскольку вакцинация от коронавируса не включена в национальный календарь профилактических прививок, то она не обязательна. При этом он не поддерживает обязательную вакцинацию от данного вируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти.
https://ria.ru/20211021/putin-1755694455.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755691319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed7e0743d7f81083c0a021af257f76bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, здоровье - общество, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, вакцинация россиян от covid-19
Путин заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию от COVID-19
Путин: регионы могут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных граждан