https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755689955.html

Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19

Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти; при этом в РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:45

2021-10-21T20:45

2021-10-21T21:02

распространение коронавируса

общество

владимир путин

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

коронавирус covid-19

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти; при этом в России обязательная вакцинация возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактических прививок."У нас обязательной вакцинация становится, если она занесена в национальный календарь, но вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обязательной. Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему - любое навязанное решение можно обойти", - сказал он, выступая в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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общество, владимир путин, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, коронавирус covid-19