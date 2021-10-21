https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755689955.html
Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19
Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти; при этом в РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:45
2021-10-21T20:45
2021-10-21T21:02
распространение коронавируса
общество
владимир путин
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755680777_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_90f344106195df812d629a8d1d7b1998.jpg
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти; при этом в России обязательная вакцинация возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактических прививок."У нас обязательной вакцинация становится, если она занесена в национальный календарь, но вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обязательной. Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. Вот почему - любое навязанное решение можно обойти", - сказал он, выступая в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755680777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22c09ef3fdd2d623a471e6c5fbfb4dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, коронавирус covid-19
20:45 21.10.2021 (обновлено: 21:02 21.10.2021)
Путин высказался против обязательной вакцинации от COVID-19
Путин: не поддерживаю обязательную вакцинацию от COVID-19