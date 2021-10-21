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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755610628.html
Мишустин призвал вакцинироваться от COVID-19
Мишустин призвал вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
Мишустин призвал вакцинироваться от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вновь обратил внимание на необходимость вакцинирования населения от коронавируса, заметив, что ситуация в стране непростая. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:56
2021-10-21T16:06
распространение коронавируса
михаил мишустин
общество
калининград
калининградская область
здоровье - общество
антон алиханов
коронавирус covid-19
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КАЛИНИНГРАД, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вновь обратил внимание на необходимость вакцинирования населения от коронавируса, заметив, что ситуация в стране непростая."Ситуация непростая, ряд предложений мы вчера, вы знаете, озвучили, которые будут в стране реализованы, в том числе и соответствующая пауза в виде выходных дней. Какая общая ситуация со здравоохранением, в частности, в Калининграде?" - спросил премьер на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.Калининградская область, сообщил Алиханов, не является исключением, в регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, однако ситуация с оказанием медицинской помощи остается стабильной."У нас сейчас 29 медицинских организаций задействовано, практически в каждом муниципалитете есть, и не по одному медицинскому учреждению, где оказывается помощь для больных ковидом, 2 448 коек, 14,4% свободных",- рассказал Алиханов.На кислородной поддержке, сообщил губернатор, находится 906 человек, в том числе 69 на ИВЛ. По его словам, более 2,5 тысячи медицинских работников задействованы в оказании такой помощи."Мы в течение двух последних недель развернули систему экспресс-тестирования на антиген, то есть когда врач приходит к человеку, он сразу проводит экспресс-тестирование. И мы, благодаря этому, 2,5 тысячи человек быстро выявили, еще 3 тысячи человек изолировали", - сказал Алиханов.В регионе развернут 41 пункт вакцинации, заметил он, 8 учреждений работают в круглосуточном режиме."Ввели ограничения уже две недели назад по QR-кодам, благодаря этому, в том числе, выросла практически в 10 раз вакцинация, то есть мы прививали где-то 600 человек в день, сейчас это уже 6 тысяч, а в некоторые дни даже больше", - рассказал губернатор.Алиханов отметил, что развитие медицинской системы не ограничивается мерами по оказанию помощи больным коронавирусом, а плановая помощь не останавливается. Он перечислил ряд медицинских объектов, которые строятся в регионе, но попросил оказать поддержку в приобретении нового оборудования для областной больницы."Если это возможно, попросили бы вас поддержать и помочь нам обновить оборудование в областной клинической больнице города Калининграда. Понятно, что это - центр региона, здесь больше всего людей, мы бы хотели купить новый ангиограф, оборудовать новую операционную, нейронавигационную, для лечения инсультов, инфарктов", - сказал Алиханов. Мишустин пообещал поддержать эту просьбу, сообщив, что по возвращении в Москву даст соответствующие поручения."Еще раз хочу вас поблагодарить и пожелать вам удачи в это непростое время, в первую очередь, чтобы жители Калининграда прививались, делали прививки. Вчера вы слышали, президент об этом очень подробно говорил. Это очень важно для семей, в том числе тех, кто проживает на территории Калининградской области, сохранить здоровье своих близких и свое собственное", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20211020/putin-1755407121.html
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михаил мишустин, общество, калининград, калининградская область, здоровье - общество, антон алиханов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:56 21.10.2021 (обновлено: 16:06 21.10.2021)
 
Мишустин призвал вакцинироваться от COVID-19

Мишустин: необходимо делать прививки от COVID-19, чтобы сохранить здоровье свое и близких

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КАЛИНИНГРАД, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вновь обратил внимание на необходимость вакцинирования населения от коронавируса, заметив, что ситуация в стране непростая.
"Ситуация непростая, ряд предложений мы вчера, вы знаете, озвучили, которые будут в стране реализованы, в том числе и соответствующая пауза в виде выходных дней. Какая общая ситуация со здравоохранением, в частности, в Калининграде?" - спросил премьер на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
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Калининградская область, сообщил Алиханов, не является исключением, в регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, однако ситуация с оказанием медицинской помощи остается стабильной.
"У нас сейчас 29 медицинских организаций задействовано, практически в каждом муниципалитете есть, и не по одному медицинскому учреждению, где оказывается помощь для больных ковидом, 2 448 коек, 14,4% свободных",- рассказал Алиханов.
На кислородной поддержке, сообщил губернатор, находится 906 человек, в том числе 69 на ИВЛ. По его словам, более 2,5 тысячи медицинских работников задействованы в оказании такой помощи.
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"Мы в течение двух последних недель развернули систему экспресс-тестирования на антиген, то есть когда врач приходит к человеку, он сразу проводит экспресс-тестирование. И мы, благодаря этому, 2,5 тысячи человек быстро выявили, еще 3 тысячи человек изолировали", - сказал Алиханов.
В регионе развернут 41 пункт вакцинации, заметил он, 8 учреждений работают в круглосуточном режиме.
"Ввели ограничения уже две недели назад по QR-кодам, благодаря этому, в том числе, выросла практически в 10 раз вакцинация, то есть мы прививали где-то 600 человек в день, сейчас это уже 6 тысяч, а в некоторые дни даже больше", - рассказал губернатор.
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Алиханов отметил, что развитие медицинской системы не ограничивается мерами по оказанию помощи больным коронавирусом, а плановая помощь не останавливается. Он перечислил ряд медицинских объектов, которые строятся в регионе, но попросил оказать поддержку в приобретении нового оборудования для областной больницы.
"Если это возможно, попросили бы вас поддержать и помочь нам обновить оборудование в областной клинической больнице города Калининграда. Понятно, что это - центр региона, здесь больше всего людей, мы бы хотели купить новый ангиограф, оборудовать новую операционную, нейронавигационную, для лечения инсультов, инфарктов", - сказал Алиханов. Мишустин пообещал поддержать эту просьбу, сообщив, что по возвращении в Москву даст соответствующие поручения.
"Еще раз хочу вас поблагодарить и пожелать вам удачи в это непростое время, в первую очередь, чтобы жители Калининграда прививались, делали прививки. Вчера вы слышали, президент об этом очень подробно говорил. Это очень важно для семей, в том числе тех, кто проживает на территории Калининградской области, сохранить здоровье своих близких и свое собственное", - сказал Мишустин.
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