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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755597596.html
Эксперт объяснил важность вакцинации детей от COVID-19
Эксперт объяснил важность вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
Эксперт объяснил важность вакцинации детей от COVID-19
Вакцинировать подростков против коронавируса важно, чтобы защитить взрослое население, а также у детей бывают случаи тяжелого воспалительного синдрома, даже... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:17
2021-10-21T15:17
распространение коронавируса
в мире
израиль
бостон
гарвардский университет
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ТЕЛЬ - АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Вакцинировать подростков против коронавируса важно, чтобы защитить взрослое население, а также у детей бывают случаи тяжелого воспалительного синдрома, даже если заболевание коронавирусом у них проходило легко или бессимптомно, сказал РИА Новости заведующий отделением больницы Адасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун, комментируя результаты свежего исследования об эффективности вакцины Pfizer для подростков.Как следует из исследования, проведённого израильской больничной кассой "Клалит" совместно с Гарвардским университетом и детской клиникой в Бостоне, и опубликованного в издании New England Journal of Medicine, вакцина Pfizer показала высокую эффективность против штамма "Дельта" у подростков 12-18 лет."После того, как FDA утвердило в мае вакцинацию детей 12 лет и старше, где-то с июня проходит вакцинация подростков в Израиле. Исследование, которое провел в этой группе Pfizer, показало 100% эффективность, у них была небольшая группа подростков. Кроме того, когда они проводили исследование, был оригинальный штамм или "альфа"-штамм, а сейчас вирус очень изменился, у нас были серьёзные опасения, что против штамма "дельта" вакцина будет менее эффективна", - пояснил Беркун.Эксперт отметил, что это исследование "очень важное", так как оно проверяло эффективность именно у подростков, а кроме того в контексте штамма "дельта"."Результаты исследования показали, что эффективность через 14 дней уже после первой дозы была 59%. После второй дозы вакцины эффективность предотвращения заражения была 90%", - сказал он."Дети так же эффективно реагируют, как и взрослые. Если не лучше. Эффективность против варианта "дельта" такая же, как и против "альфа", хотя вакцину не изменили, а штамм изменился… Вакцинация подростков необходима, так как они мотор инфекции - это то, что мы видели в нескольких волнах в Израиле, это начиналось со школы и переходило на взрослое население. Чтобы защитить взрослых, нужно вакцинировать детей", - отметил Беркун.По его словам, у детей также бывают случаи тяжелого воспалительного синдрома."В моей больнице, в Адассе, в двух кампусах были госпитализированы свыше 40 детей— большинство именно этого, подросткового возраста - которые страдали тяжелейшим воспалительным синдромом через 2-6 недель после заболевания коронавирусом, даже если само заболевание было лёгкое или бессимптомное. Это основные причины, по которым необходимо вакцинировать подростков", - заключил эксперт.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,7 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 3,87 миллиона.
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в мире, израиль, бостон, гарвардский университет, коронавирусы, коронавирус covid-19
15:17 21.10.2021
 
Эксперт объяснил важность вакцинации детей от COVID-19

Профессор Беркун: вакцинация детей от COVID-19 важна, чтобы защитить взрослое население

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТЕЛЬ - АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Вакцинировать подростков против коронавируса важно, чтобы защитить взрослое население, а также у детей бывают случаи тяжелого воспалительного синдрома, даже если заболевание коронавирусом у них проходило легко или бессимптомно, сказал РИА Новости заведующий отделением больницы Адасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун, комментируя результаты свежего исследования об эффективности вакцины Pfizer для подростков.
Как следует из исследования, проведённого израильской больничной кассой "Клалит" совместно с Гарвардским университетом и детской клиникой в Бостоне, и опубликованного в издании New England Journal of Medicine, вакцина Pfizer показала высокую эффективность против штамма "Дельта" у подростков 12-18 лет.
"После того, как FDA утвердило в мае вакцинацию детей 12 лет и старше, где-то с июня проходит вакцинация подростков в Израиле. Исследование, которое провел в этой группе Pfizer, показало 100% эффективность, у них была небольшая группа подростков. Кроме того, когда они проводили исследование, был оригинальный штамм или "альфа"-штамм, а сейчас вирус очень изменился, у нас были серьёзные опасения, что против штамма "дельта" вакцина будет менее эффективна", - пояснил Беркун.
Эксперт отметил, что это исследование "очень важное", так как оно проверяло эффективность именно у подростков, а кроме того в контексте штамма "дельта".
"Результаты исследования показали, что эффективность через 14 дней уже после первой дозы была 59%. После второй дозы вакцины эффективность предотвращения заражения была 90%", - сказал он.
"Дети так же эффективно реагируют, как и взрослые. Если не лучше. Эффективность против варианта "дельта" такая же, как и против "альфа", хотя вакцину не изменили, а штамм изменился… Вакцинация подростков необходима, так как они мотор инфекции - это то, что мы видели в нескольких волнах в Израиле, это начиналось со школы и переходило на взрослое население. Чтобы защитить взрослых, нужно вакцинировать детей", - отметил Беркун.
По его словам, у детей также бывают случаи тяжелого воспалительного синдрома.
"В моей больнице, в Адассе, в двух кампусах были госпитализированы свыше 40 детей— большинство именно этого, подросткового возраста - которые страдали тяжелейшим воспалительным синдромом через 2-6 недель после заболевания коронавирусом, даже если само заболевание было лёгкое или бессимптомное. Это основные причины, по которым необходимо вакцинировать подростков", - заключил эксперт.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,7 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 3,87 миллиона.
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