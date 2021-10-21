https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755597596.html

Эксперт объяснил важность вакцинации детей от COVID-19

Эксперт объяснил важность вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

Эксперт объяснил важность вакцинации детей от COVID-19

Вакцинировать подростков против коронавируса важно, чтобы защитить взрослое население, а также у детей бывают случаи тяжелого воспалительного синдрома, даже... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:17

2021-10-21T15:17

2021-10-21T15:17

распространение коронавируса

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израиль

бостон

гарвардский университет

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ТЕЛЬ - АВИВ, 21 окт - РИА Новости. Вакцинировать подростков против коронавируса важно, чтобы защитить взрослое население, а также у детей бывают случаи тяжелого воспалительного синдрома, даже если заболевание коронавирусом у них проходило легко или бессимптомно, сказал РИА Новости заведующий отделением больницы Адасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун, комментируя результаты свежего исследования об эффективности вакцины Pfizer для подростков.Как следует из исследования, проведённого израильской больничной кассой "Клалит" совместно с Гарвардским университетом и детской клиникой в Бостоне, и опубликованного в издании New England Journal of Medicine, вакцина Pfizer показала высокую эффективность против штамма "Дельта" у подростков 12-18 лет."После того, как FDA утвердило в мае вакцинацию детей 12 лет и старше, где-то с июня проходит вакцинация подростков в Израиле. Исследование, которое провел в этой группе Pfizer, показало 100% эффективность, у них была небольшая группа подростков. Кроме того, когда они проводили исследование, был оригинальный штамм или "альфа"-штамм, а сейчас вирус очень изменился, у нас были серьёзные опасения, что против штамма "дельта" вакцина будет менее эффективна", - пояснил Беркун.Эксперт отметил, что это исследование "очень важное", так как оно проверяло эффективность именно у подростков, а кроме того в контексте штамма "дельта"."Результаты исследования показали, что эффективность через 14 дней уже после первой дозы была 59%. После второй дозы вакцины эффективность предотвращения заражения была 90%", - сказал он."Дети так же эффективно реагируют, как и взрослые. Если не лучше. Эффективность против варианта "дельта" такая же, как и против "альфа", хотя вакцину не изменили, а штамм изменился… Вакцинация подростков необходима, так как они мотор инфекции - это то, что мы видели в нескольких волнах в Израиле, это начиналось со школы и переходило на взрослое население. Чтобы защитить взрослых, нужно вакцинировать детей", - отметил Беркун.По его словам, у детей также бывают случаи тяжелого воспалительного синдрома."В моей больнице, в Адассе, в двух кампусах были госпитализированы свыше 40 детей— большинство именно этого, подросткового возраста - которые страдали тяжелейшим воспалительным синдромом через 2-6 недель после заболевания коронавирусом, даже если само заболевание было лёгкое или бессимптомное. Это основные причины, по которым необходимо вакцинировать подростков", - заключил эксперт.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,7 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более 3,87 миллиона.

https://ria.ru/20210808/deti-1744969588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, бостон, гарвардский университет, коронавирусы, коронавирус covid-19