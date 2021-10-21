https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755510931.html
Врач заявил, что российские вакцины защищают от нового штамма COVID-19
Врач заявил, что российские вакцины защищают от нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021
Врач заявил, что российские вакцины защищают от нового штамма COVID-19
Применяемые в настоящее время в России вакцины против коронавируса достаточно эффективны и против разновидности штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, заявил... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T07:08
2021-10-21T07:08
2021-10-21T07:09
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
камиль хафизов
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Применяемые в настоящее время в России вакцины против коронавируса достаточно эффективны и против разновидности штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса."Вакцины достаточно эффективны против этой версии вируса… Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания", - сказал Хафизов журналистам.
https://ria.ru/20211020/shtamm-1755481202.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, камиль хафизов
07:08 21.10.2021 (обновлено: 07:09 21.10.2021)
Врач заявил, что российские вакцины защищают от нового штамма COVID-19
Эпидемиолог Хафизов: российские вакцины защищают от нового штамма коронавируса AY.4.2