https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755510931.html

Врач заявил, что российские вакцины защищают от нового штамма COVID-19

Врач заявил, что российские вакцины защищают от нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

Врач заявил, что российские вакцины защищают от нового штамма COVID-19

Применяемые в настоящее время в России вакцины против коронавируса достаточно эффективны и против разновидности штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, заявил... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T07:08

2021-10-21T07:08

2021-10-21T07:09

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

камиль хафизов

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Применяемые в настоящее время в России вакцины против коронавируса достаточно эффективны и против разновидности штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса."Вакцины достаточно эффективны против этой версии вируса… Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания", - сказал Хафизов журналистам.

https://ria.ru/20211020/shtamm-1755481202.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, камиль хафизов