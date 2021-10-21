https://ria.ru/20211021/uzbekistan-1755473879.html
Узбекистан. Новейшая история
Узбекистан. Новейшая история - РИА Новости, 21.10.2021
Узбекистан. Новейшая история
Масштабы и содержание реформ, происходящих в Узбекистане в последние четыре года, поражают воображение. Грандиозные стройки по всей стране, амбициозные промышленные и энергетические проекты, сельскохозяйственные кластеры. Новые университеты и президентские школы. Все это закладывает основу Третьего Ренессанса в Узбекистане.
2021-10-21T11:46
2021-10-21T11:46
2021-10-21T12:54
видео
узбекистан
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В фильме режиссера Александра Прохоренкова о своей стране рассказывают политики и чиновники, простые жители столицы и отдаленных районов Узбекистана, бизнесмены России и Турции, деятели культуры Франции и Японии. Все те, кто знает эту страну, изучает ее всемирное наследие, вносит вклад в развитие мощного независимого Узбекистана.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Узбекистан. Новейшая история"
"Узбекистан. Новейшая история"
2021-10-21T11:46
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РИА Новости
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видео, узбекистан, видео
Узбекистан. Новейшая история
Масштабы и содержание реформ, происходящих в Узбекистане в последние четыре года, поражают воображение. Грандиозные стройки по всей стране, амбициозные промышленные и энергетические проекты, сельскохозяйственные кластеры. Новые университеты и президентские школы. Все это закладывает основу Третьего Ренессанса в Узбекистане.
2021-10-21T11:46
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PT89M43S
11:46 21.10.2021 (обновлено: 12:54 21.10.2021)
Узбекистан. Новейшая история
Масштабы и содержание реформ, происходящих в Узбекистане в последние четыре года, поражают воображение. Грандиозные стройки по всей стране, амбициозные промышленные и энергетические проекты, сельскохозяйственные кластеры. Новые университеты и президентские школы. Все это закладывает основу Третьего Ренессанса в Узбекистане.
В фильме режиссера Александра Прохоренкова о своей стране рассказывают политики и чиновники, простые жители столицы и отдаленных районов Узбекистана, бизнесмены России и Турции, деятели культуры Франции и Японии. Все те, кто знает эту страну, изучает ее всемирное наследие, вносит вклад в развитие мощного независимого Узбекистана.