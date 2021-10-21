https://ria.ru/20211021/uzbekistan-1755473879.html

Узбекистан. Новейшая история

Узбекистан. Новейшая история - РИА Новости, 21.10.2021

Узбекистан. Новейшая история

Масштабы и содержание реформ, происходящих в Узбекистане в последние четыре года, поражают воображение. Грандиозные стройки по всей стране, амбициозные промышленные и энергетические проекты, сельскохозяйственные кластеры. Новые университеты и президентские школы. Все это закладывает основу Третьего Ренессанса в Узбекистане.

2021-10-21T11:46

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узбекистан

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В фильме режиссера Александра Прохоренкова о своей стране рассказывают политики и чиновники, простые жители столицы и отдаленных районов Узбекистана, бизнесмены России и Турции, деятели культуры Франции и Японии. Все те, кто знает эту страну, изучает ее всемирное наследие, вносит вклад в развитие мощного независимого Узбекистана.

узбекистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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