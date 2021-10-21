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Двое детей утонули в Забайкалье, катаясь по тонкому льду

Двое детей утонули в Забайкалье, катаясь по тонкому льду - РИА Новости, 21.10.2021

Двое детей утонули в Забайкалье, катаясь по тонкому льду

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух детей, которые утонули во время катания по тонкому льду на реке Утан в Чернышевском районе, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:59

2021-10-21T16:59

2021-10-21T16:59

происшествия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧИТА, 21 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух детей, которые утонули во время катания по тонкому льду на реке Утан в Чернышевском районе, сообщили в пресс-службе СУСК России по Забайкальскому краю."По имеющимся у следствия данным, 21 октября 2021 года в селе Утан Чернышевского района трое мальчиков в возрасте от 10 до 12 лет катались по льду водоема. Тонкий лед не выдержал и треснул. Двое мальчиков 10 и 12 лет утонули, одного ребенка в возрасте 12 лет спас мужчина, который вытащил мальчика из воды", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности двум лицам.Тела утонувших детей извлечены из воды, внешним осмотром признаков насильственной смерти не выявлено. Допрошены глава села, руководство и преподаватели местной школы, родители погибших детей. Назначены судебные медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20211003/makhachkala-1752856692.html

https://ria.ru/20210705/anapa-1739914361.html

забайкальский край

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происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), россия