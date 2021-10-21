https://ria.ru/20211021/urozhay-1755596495.html
Китай вновь готовится собрать рекордный урожай зерновых
Китай вновь готовится собрать рекордный урожай зерновых - РИА Новости, 21.10.2021
Китай вновь готовится собрать рекордный урожай зерновых
Как сообщили 20 октября в Министерстве сельского хозяйства и сельских дел КНР, на данный момент осенний урожай зерновых убран в Китае почти на 80%. Ожидается,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:10
2021-10-21T15:10
2021-10-21T15:10
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МОСКВА, 21 окт – Проект "Россия-Китай: Главное". Как сообщили 20 октября в Министерстве сельского хозяйства и сельских дел КНР, на данный момент осенний урожай зерновых убран в Китае почти на 80%. Ожидается, что производство зерновых по итогам всего года установит новый рекорд, превысив седьмой год подряд отметку в 650 миллионов тонн.
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