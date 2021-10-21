https://ria.ru/20211021/urozhay-1755596495.html

Китай вновь готовится собрать рекордный урожай зерновых

Китай вновь готовится собрать рекордный урожай зерновых - РИА Новости, 21.10.2021

Китай вновь готовится собрать рекордный урожай зерновых

Как сообщили 20 октября в Министерстве сельского хозяйства и сельских дел КНР, на данный момент осенний урожай зерновых убран в Китае почти на 80%. Ожидается,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:10

2021-10-21T15:10

2021-10-21T15:10

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 21 окт – Проект "Россия-Китай: Главное". Как сообщили 20 октября в Министерстве сельского хозяйства и сельских дел КНР, на данный момент осенний урожай зерновых убран в Китае почти на 80%. Ожидается, что производство зерновых по итогам всего года установит новый рекорд, превысив седьмой год подряд отметку в 650 миллионов тонн.

https://ria.ru/20210916/plastik-1750293873.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай