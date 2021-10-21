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Посольство в Киеве призвало МИД допустить консула к задержанному россиянину
Посольство в Киеве призвало МИД допустить консула к задержанному россиянину - РИА Новости, 21.10.2021
Посольство в Киеве призвало МИД допустить консула к задержанному россиянину
Посольство РФ в Киеве заявило, что дважды направляло ноту в МИД Украины с просьбой подтвердить задержание в Донбассе наблюдателя ЛНР в СЦКК, российского... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:32
2021-10-21T18:51
в мире
киев
мид украины
россия
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве заявило, что дважды направляло ноту в МИД Украины с просьбой подтвердить задержание в Донбассе наблюдателя ЛНР в СЦКК, российского гражданина Андрея Косяка, однако не получило ответ, требует предоставить доступ консула к россиянину, говорится в заявлении, обнародованном на сайте посольства."Вслед за взятием под стражу А.Косяка посольством России была направлена в МИД Украины нота с просьбой подтвердить данный факт, а также c напоминанием о необходимости строго придерживаться положений Консульской конвенции между Россией и Украиной 1993 года, в том числе пунктов, касающихся информирования в установленные сроки о задержании, аресте или любом ином ограничении свободы граждан представляемого государства и допуска к ним консульских должностных лиц. Чуть позднее она была продублирована второй нотой аналогичного содержания. К сожалению, оба наши обращения до настоящего времени не удостоились внимания украинской стороны", - говорится в сообщении.В посольстве призвали МИД Украины предоставить доступ консулу к гражданину РФ. "Вновь призываем Киев выполнить взятые на себя обязательства в рамках упомянутой конвенции и обеспечить возможность встречи российского консула с задержанным россиянином", - заявили в посольстве.Как заявили в посольстве, противоправный арест сотрудника СЦКК, имеющего российское гражданство, был "вероломной акцией украинских силовиков".
https://ria.ru/20211019/stskk-1755275312.html
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в мире, киев, мид украины, россия, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
18:32 21.10.2021 (обновлено: 18:51 21.10.2021)
 
Посольство в Киеве призвало МИД допустить консула к задержанному россиянину

Посольство в Киеве призвало МИД Украины допустить консула к задержанному россиянину Косяку

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Киеве
Здание посольства Российской Федерации в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве заявило, что дважды направляло ноту в МИД Украины с просьбой подтвердить задержание в Донбассе наблюдателя ЛНР в СЦКК, российского гражданина Андрея Косяка, однако не получило ответ, требует предоставить доступ консула к россиянину, говорится в заявлении, обнародованном на сайте посольства.
"Вслед за взятием под стражу А.Косяка посольством России была направлена в МИД Украины нота с просьбой подтвердить данный факт, а также c напоминанием о необходимости строго придерживаться положений Консульской конвенции между Россией и Украиной 1993 года, в том числе пунктов, касающихся информирования в установленные сроки о задержании, аресте или любом ином ограничении свободы граждан представляемого государства и допуска к ним консульских должностных лиц. Чуть позднее она была продублирована второй нотой аналогичного содержания. К сожалению, оба наши обращения до настоящего времени не удостоились внимания украинской стороны", - говорится в сообщении.
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 19:04
Задержанный Киевом представитель ЛНР в СЦКК оказался россиянином
В посольстве призвали МИД Украины предоставить доступ консулу к гражданину РФ. "Вновь призываем Киев выполнить взятые на себя обязательства в рамках упомянутой конвенции и обеспечить возможность встречи российского консула с задержанным россиянином", - заявили в посольстве.
Как заявили в посольстве, противоправный арест сотрудника СЦКК, имеющего российское гражданство, был "вероломной акцией украинских силовиков".
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 18:18
В Луганске не будут вести диалог с Киевом до возвращения офицера СЦКК
 
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