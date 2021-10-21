В Госдуме предложили поставлять Украине дипломатические столы вместо ракет
Депутат Госдумы Шхагошев: Украине нужно поставлять дипломатические столы, а не ракеты
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Возможные поставки вооружения в Украину, о которых ранее писали зарубежные СМИ, можно назвать провокацией, украинский кризис нужно решать дипломатическими путями, среди которых выполнение Киевом минских соглашений, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее газета Times со ссылкой на украинский источник писала, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности, ракет, в эту страну впервые. Отмечалось, что переговоры происходят на фоне предположений, что Россия якобы "может использовать топливный кризис для захвата территории".
"Я бы советовал всем, кто хочет помочь Украине, в том числе Великобритании, не ракеты поставлять, а дипломатические столы и усаживать за ними представителей Донецка и Луганска и представителей Киева. Это единственный вариант, который может разрешить кризис, который существует на Украине", - подчеркнул Шхагошев.
Отвечая на вопрос о безопасности ЕС и России в случае якобы поставок на Украину вооружения, политик отметил, что подобные действия украинской и британской стороны можно было бы расценить как провокацию.
"Вы представляете, что значит поставлять вооружение для дальнейшей провокации? Это по-другому не назовешь, это провокации...Это бумерангом вернется и Киеву, и Великобритании. Это самообман, на который или по непониманию идет Киев, или с пониманием, но, тем не менее, этот кризис такими действиями усугубляется", - добавил он.
Говоря о решении украинского кризиса, политик считает важным вопрос выполнения Киевом минских соглашений, а также пересмотр отношений с российской стороной.
"Что касается стратегических решений, которые возможны для защиты национальных интересов Украины, - это, конечно, минские договоренности и исправление глобальных ошибок, которые были совершены в отношениях с Россией", - констатировал Шхагошев.