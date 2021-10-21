Украинская "Оппозиционная платформа" опровергла исключение Кивы из партии
Украинская "Оппозиционная платформа" "исключение" Кивы из партии назвала провокацией
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) назвала лживой и грязной информационной кампанией, а также провокацией в интересах действующей власти информацию об исключении депутата Верховной рады Ильи Кивы из партии, соответствующее заявление опубликовано на сайте ОПЗЖ.
Ранее Кива заявил, что его исключили из партии. Это якобы произошло на конференции Полтавской областной организации партии. Позднее он сам опроверг эту информацию.
"Сегодня в информпространстве Украины была запущена очередная лживая и грязная информационная кампания, направленная против партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". Заказчики этой циничной провокации и участники действа по дискредитации партии, используя смонтированное манипулятивное видео, попытались продвигать абсолютно лживый, недостоверный и юридически безграмотный тезис о якобы исключении Ильи Кивы из "Оппозиционной платформы - за жизнь", - говорится в сообщении.
В политсиле напомнили, что в соответствии с уставом решение о применении партийного взыскания к руководящему лицу партии, члену руководящего органа партии применяется исключительно политсоветом партии. Решение об исключении из членов партии принимается двумя третями голосов членов соответствующего органа.
"Действия организаторов этой провокации, направленной на раскол партии, получат надлежащую оценку руководства и членов нашей политической силы, а сами они понесут партийную ответственность. Очевидно, что подобная провокация была осуществлена в интересах действующей власти, которая с помощью фальсификации уголовных дел, политических репрессий, незаконного преследования оппозиции, а теперь еще и подобных грязных вбросов, не гнушаясь никакими методами, пытается расправиться с "Оппозиционной платформой - за жизнь" как политической силой, преградившей путь к установлению диктатуры власти Зеленского на Украине", - отметили в партии.
Ранее Кива поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему сил, божьего благословения и здоровья. После этого украинская партия "Удар" мэра Киева Виталия Кличко предложила лишить Киву гражданства и открыть уголовное дело по статье "госизмена".