https://ria.ru/20211021/tsifra-1755619235.html
Патриарх Кирилл допустил использование "цифры" в управлении РПЦ
Патриарх Кирилл допустил использование "цифры" в управлении РПЦ - РИА Новости, 21.10.2021
Патриарх Кирилл допустил использование "цифры" в управлении РПЦ
Русская православная церковь может использовать цифровые технологии управления в работе своих структур, но бездумно решения об этом приниматься не будут, сказал РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:28
2021-10-21T16:28
2021-10-21T16:28
религия
московская область (подмосковье)
русская православная церковь
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Русская православная церковь может использовать цифровые технологии управления в работе своих структур, но бездумно решения об этом приниматься не будут, сказал патриарх Московский и всея Руси на онлайн-встрече с участниками международного фестиваля "Вера и Слово" в четверг."Эти инструменты (большие данные, цифровые технологии управления) могут использоваться, в том числе, и в церковной действительности. Но всякий раз, решая вопрос о том, следует ли нам идти в форматы светской логики, мы должны подумать, насколько это соотносится с преданием, насколько это соотносится с нашим миропониманием и с нашими пасторскими целями в отношении тех людей, которые составляют Русскую православную церковь", - сказал патриарх, отвечая на вопрос одного из участников онлайн-встречи об использовании больших данных (big data) в работе структур РПЦ.Патриарх подчеркнул, что Церковь ничего бездумно делать не будет. "Если принимать какие-то решения, то на основании соборного осмысления", - сказал предстоятель Русской православной церкви.Международный фестиваль православных СМИ "Вера и слово" проходит в Подмосковье с 18 по 22 октября в девятый раз.В нем принимают участие представители 177 епархий РПЦ.Фестиваль проходит по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в этом году он посвящен теме "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации".
https://ria.ru/20211014/tsifra-1754611066.html
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московская область (подмосковье), русская православная церковь
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Русская православная церковь
может использовать цифровые технологии управления в работе своих структур, но бездумно решения об этом приниматься не будут, сказал патриарх Московский и всея Руси на онлайн-встрече с участниками международного фестиваля "Вера и Слово" в четверг.
"Эти инструменты (большие данные, цифровые технологии управления) могут использоваться, в том числе, и в церковной действительности. Но всякий раз, решая вопрос о том, следует ли нам идти в форматы светской логики, мы должны подумать, насколько это соотносится с преданием, насколько это соотносится с нашим миропониманием и с нашими пасторскими целями в отношении тех людей, которые составляют Русскую православную церковь", - сказал патриарх, отвечая на вопрос одного из участников онлайн-встречи об использовании больших данных (big data) в работе структур РПЦ.
Патриарх подчеркнул, что Церковь ничего бездумно делать не будет. "Если принимать какие-то решения, то на основании соборного осмысления", - сказал предстоятель Русской православной церкви.
Международный фестиваль православных СМИ "Вера и слово" проходит в Подмосковье
с 18 по 22 октября в девятый раз.
В нем принимают участие представители 177 епархий РПЦ.
Фестиваль проходит по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в этом году он посвящен теме "Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации".